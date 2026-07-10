FC Union Erfurt präsentiert Cheftrainer Der FC Union Erfurt hat die Nachfolge des zum Thüringenligisten FC An der Fahner Höhe gewechselten Sascha Balcerowski geregelt. von André Hofmann · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Neuer Cheftrainer bei Union Erfurt: Thorsten Schmeißer (Bildmitte), zusammen mit Co-Trainer Daniel Winge (links) und Präsident Philipp Schuster (rechts). – Foto: © FC Union Erfurt

Neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft ist Thorsten Schmeißer, der am Donnerstag bereits seine erste Trainingseinheit leitete.

Erfahrung in der Talentförderung als entscheidender Faktor Nach dem Abschied Balcerowskis zum Ende der vergangenen Saison liefen beim Vorstand die Planungen für die Trainersuche auf Hochtouren. Mit Thorsten Schmeißer ist die Wahl schließlich auf einen erfahrenen Fußballfachmann gefallen, der insbesondere in der Nachwuchsarbeit große Erfahrung mitbringt. Vor allem Schmeißers langjährige Arbeit mit jungen Spielern gab letztlich den Ausschlag für seine Verpflichtung. Als DFB-Stützpunkttrainer sammelte er über viele Jahre wertvolle Erfahrungen in der Ausbildung und Entwicklung von Nachwuchstalenten – Qualitäten, die beim FC Union Erfurt künftig eine zentrale Rolle spielen sollen. „Die Gespräche mit Thorsten waren von Anfang an sehr positiv. Er hat uns nicht nur mit seiner Erfahrung, sondern vor allem mit seiner Art überzeugt. Durch seine langjährige Arbeit mit jungen Spielern, unter anderem als DFB-Stützpunkttrainer, bringt er genau die Qualitäten mit, die wir gesucht haben“, erklärt Vereinspräsident Philipp Schuster.

Umbruch mit der eigenen Jugend Die Verpflichtung des neuen Trainers passt dabei genau zur sportlichen Ausrichtung des Vereins. Mit Beginn der neuen Saison rücken zahlreiche Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Männerbereich auf. Diesen Generationenwechsel möchte der Verein bewusst gestalten und den Nachwuchs Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranführen. „Mit Beginn der neuen Spielzeit rücken unsere A-Junioren in den Männerbereich auf. Damit leiten wir bewusst einen Umbruch ein. Umso wichtiger war es für uns, einen Trainer zu finden, der die jungen Spieler optimal integriert und gleichzeitig die notwendige Erfahrung mitbringt“, so Schuster. Mit Thorsten Schmeißer verbindet der Verein zudem die Hoffnung auf neue sportliche Akzente. Gemeinsam mit Daniel Winge wird er künftig die erste Mannschaft betreuen und coachen. Ein weiterer Co-Trainer zur Unterstützung des Trainerteams wird derzeit noch gesucht. „Wir erhoffen uns von Thorsten neue Impulse. Er ist ein anderer Trainertyp als Sascha und wird seine eigenen Ideen einbringen. Genau darin sehen wir eine große Chance für die Weiterentwicklung der Mannschaft“, betont Schuster.