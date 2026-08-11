 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

FC Union 60 Bremen empfängt formschwachen FC Oberneuland

Oberneuland nach Heimniederlage gegen Woltmershausen unter Druck

von Sören Mundt · Gestern, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Garcewski

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Bremen-Liga
Oberneuland
FC Union 60 Bremen

Nach dem Auftaktsieg gegen TuS Schwachhausen empfängt der FC Union 60 Bremen nun den FC Oberneuland, der zum Saisonstart zu Hause gegen TS Woltmershausen unterlag.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Union 60 Bremen
FC Union 60 BremenFC Union 60 Bremen
FC Oberneuland
FC OberneulandOberneuland
19:00

FC Union 60 Bremen zeigte sich im Auftaktspiel gegen TuS Schwachhausen nach dessen eigener Einschätzung spielerisch überlegen und geht damit auch gegen FC Oberneuland als Favorit ins zweite Saisonspiel. Oberneuland musste sich zum Auftakt zu Hause mit 1:3 gegen TS Woltmershausen geschlagen geben und lag dabei nach einem schnellen Gegentor nach der Pause früh wieder hinten. Für die Gäste gilt es nun, die defensiven Schwächen der Auftaktpartie abzustellen, um bei Union 60 nicht erneut leer auszugehen.