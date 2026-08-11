FC Union 60 Bremen empfängt formschwachen FC Oberneuland

– Foto: Sebastian Garcewski

FC Union 60 Bremen zeigte sich im Auftaktspiel gegen TuS Schwachhausen nach dessen eigener Einschätzung spielerisch überlegen und geht damit auch gegen FC Oberneuland als Favorit ins zweite Saisonspiel. Oberneuland musste sich zum Auftakt zu Hause mit 1:3 gegen TS Woltmershausen geschlagen geben und lag dabei nach einem schnellen Gegentor nach der Pause früh wieder hinten. Für die Gäste gilt es nun, die defensiven Schwächen der Auftaktpartie abzustellen, um bei Union 60 nicht erneut leer auszugehen.