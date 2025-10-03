FC Ummel zieht erstmals ins Achtelfinale des Kreispokals ein

„Es war ein enges Spiel“, meinte Ummel-Coach Wülpern nach der Partie. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen im Gegensatz zum VfL konsequent. „Daher war es aufgrund der Effektivität und des Willens, den wir auf den Platz gebracht haben, ein verdienter Sieg“, so der FC-Trainer.

Gleichzeitig lobte Wülpern die Abwehrleistung – vor allem seinen Torwart Oliver Müller, der sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, nachdem sich Stammtorhüter Corvin Oeser im Abschlusstraining verletzt hatte.

Timon Karl brachte Ummel früh mit einem Distanzschuss in Führung. Anschließend hatte Visselhövede zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleich, konnte diese jedoch nicht nutzen. Der FC zeigte sich hingegen eiskalt: André Berg (32.) und Simon Gerken (44.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel warfen die Gäste alles nach vorn. „Wir haben schon in der Pause gesagt, dass wir sehen müssen, die ersten 20 Minuten zu überstehen“, erklärte Wülpern. Das gelang auch weitgehend – Visselhövede schaffte lediglich den Anschlusstreffer zum 3:1 (54.).

Das 4:1 durch Gerken in der 84. Minute ließ schließlich die letzten Hoffnungen des VfL auf das Weiterkommen platzen und sicherte dem FC Ummel den ersten Achtelfinaleinzug im Kreispokal der Vereinsgeschichte.