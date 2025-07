FC Ummel übernimmt Damen- und Mädchenfußball vom TSV Timke

Die 1. Damen tritt als 11er-Team in der Kreisliga an. Cheftrainer ist Christopher Mahnken, der die Mannschaft bereits beim TSV Timke betreut hat. Seine fußballerische Erfahrung bringt er unter anderem aus seiner langjährigen Tätigkeit im Jugendbereich der JSG Ummel mit. Unterstützt wird er von André Berg, der unter anderem beim TSV Danneberg sowie in der JSG Ummel als Trainer tätig war. Beide sind auch weiterhin als Spieler in den Herrenteams des FC Ummel aktiv.

Auch eine 2. Damenmannschaft ist künftig fester Bestandteil des Vereins. Das 9er-Team wird in der Kreisklasse antreten und von Annika Lembeck trainiert. Sie hatte das Team bereits beim TSV Timke II übernommen. Ursprünglich wollte Lembeck laut Verein selbst als Spielerin auflaufen, entschied sich nach einer Verletzung im Training jedoch dafür, die Mannschaft als Trainerin zu führen. Ihre Erfahrung bringt sie unter anderem aus ihrer Zeit als aktive Spielerin in der Regional- und Oberliga im Bremer Raum mit. Unterstützt wird sie von Mary Sievers, die als spielende Betreuerin fungiert und dem Team seit vielen Jahren angehört.