FC Ummel III will mehr Tore und langfristig an die Spitze Mehr Tore, mehr Konkurrenzkampf und langfristig der Sprung an die Spitze: Trainer Florian Timm hat mit dem FC Ummel III klare Ziele für die Zukunft. von FuPa Rotenburg · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thees Klaffke

Die dritte Mannschaft des FC Ummel beendete die Saison in der 4. Kreisklasse Rotenburg Nord auf dem achten Platz unter zehn Teams. Im Interview auf dem Instagramkanal des Vereins zog Trainer Florian Timm Bilanz und richtete den Blick bereits auf die kommende Spielzeit.

Mit dem Abschneiden zeigte sich der Trainer nicht vollständig zufrieden. „Wir haben über die Saison hinweg viele gute Spiele gemacht, uns dafür aber zu selten belohnt“, blickt Timm auf die Saison zurück. Grundsätzlich gelte für ihn jedoch: Zufrieden sollte man nie ganz sein. Besonders in Erinnerung geblieben sind dem Trainer die beiden Partien gegen den SV Deinstedt. Beide Spiele gingen zwar mit 1:3 verloren, dennoch gefielen ihm die Auftritte seiner Mannschaft. Nach Einschätzung von Timm war den Spielern in beiden Begegnungen anzusehen, dass dort mehr zu holen gewesen wäre.

Neuzugänge sollen den Konkurrenzkampf erhöhen Im Verlauf der Saison stießen zahlreiche neue Spieler zur Mannschaft. Von dieser Entwicklung erhofft sich Timm positive Auswirkungen für die Zukunft. „Ich hoffe, dass die Personalsituation dadurch etwas entspannter wird und wir positionsbezogen noch variabler werden“, erklärt der Trainer die Erwartungen an den größeren Kader.