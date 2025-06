FC Ummel III blickt auf eine schwierige Saison zurück

Nur neun Punkte, 79 Gegentore und 21 eigene Treffer – die Bilanz des FC Ummel III in der abgelaufenen Saison der 4. Kreisklasse Rotenburg Nord fällt nüchtern aus. Am Ende belegt das Team von Trainer Florian Timm Platz neun in der Abschlusstabelle. Trotz der schwachen Zahlen zieht der Trainer ein insgesamt gefestigtes Fazit und blickt positiv nach vorn.