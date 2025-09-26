FC Ummel II freut sich über neue Trikots

Unsere zweite Herren läuft seit kurzem in neuen schwarzen Trikots auf!

Ermöglicht wurde diese Anschaffung durch den Biogas Service Tarmstedt. Die offizielle Übergabe fand am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel des Gieschen-Teams gegen den TSV Gnarrenburg statt. Mannschaftskapitän Malte Borchers überreichte dabei ein kleines Geschenk an Geschäftsführer Stefan Heins.

Vielen Dank an den Biogas Service Tarmstedt für die Unterstützung!

❤️🖤🤍