FC Ueberau zeigt Moral – Starker Gegner setzt sich durch

Der FC Ueberau stellte sich am vergangenen Wochenende erneut einer großen Herausforderung. Mit der SG Raibach/Umstadt gastierte eines der Topteams der KLD Dieburg – eine Mannschaft, die in dieser Saison mit Stabilität und Offensivkraft überzeugt und aktuell zu Recht im oberen Tabellendrittel steht. Trotz der klaren Ausgangslage präsentierte sich der FC Ueberau insbesondere in der Defensive über weite Strecken engagiert und diszipliniert. Mit großem Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit gelang es, die spielstarken Gäste lange Zeit vom eigenen Tor fernzuhalten. Erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit fiel das 0:1 – ein denkbar unglücklicher Zeitpunkt für den Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Ueberau eine starke Reaktion. Die Mannschaft bewies Moral, trat mutig auf und suchte konsequent den Weg nach vorne. Ein kraftvoller Distanzschuss von Burhan wurde vom Gästetorhüter glänzend pariert, wenig später entschärfte dieser auch eine starke Volleyabnahme von Bachi. Der Ausgleich lag spürbar in der Luft. Die Gäste nutzten in der Folge ihre individuelle Klasse und Konterstärke konsequent aus und erhöhten den Spielstand. Am Ende stand ein 0:4 auf der Anzeigetafel – ein Ergebnis, das den engagierten Auftritt und die kämpferische Leistung des FC Ueberau nicht vollständig widerspiegelt.