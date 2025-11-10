FC Ueberau – SG Mosbach/Radheim III

Am gestrigen Spieltag empfing der FC Ueberau den aktuellen Tabellenführer SG Mosbach/Radheim III. Trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste zeigte die Ueberauer Mannschaft eine starke kämpferische und disziplinierte Defensivleistung.

Gerade in der ersten Halbzeit verteidigte das Team kompakt und ließ nur wenige Chancen zu. Zwei gut herausgespielte Aktionen nutzten die Gäste dennoch zur Pausenführung. Auch im zweiten Durchgang blieb der FC Ueberau konzentriert und verteidigte leidenschaftlich, konnte jedoch nach vorne nur selten für Entlastung sorgen.