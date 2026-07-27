FC Türksport Garching schießt Siegtor in der 92. Minute

Auf dem Weg zum 2:1: Abdulhamit Zorlu (M.) setzt sich gegen Lukas Fladung und Florian Machl durch. – Foto: Dieter Michalek

Der Aufsteiger gewinnt sein erstes Bezirksligaspiel seit über 16 Jahren mit 3:2 gegen Kammerberg. Baldwin Wilson trifft nach einem Konter in der Nachspielzeit.

Immerhin 100 Zuschauer sind an diesem Abend zum ersten Bezirksligaspiel des FC Türk Sport Garching seit mehr als 16 Jahren gekommen. Und für sie hat der Aufsteiger im Heimduell gegen die SpVgg Kammerberg das Beste bis zum Schluss aufgehoben.

Denn als beim Stand von 2:2 in der 92. Minute schon alles von einer Punkteteilung ausgeht, erobern die Gastgeber den Ball in der eigenen Hälfte – und plötzlich geht’s ganz schnell. Nach einem Konter über Thomas Schreiner steht Baldwin Wilson allein vor dem Tor. Und dort macht der 27-Jährige das, wofür er im Sommer vom SVN München geholt worden ist: Wilson schiebt die Kugel ein – zum 3:2-Endstand.

„Wir haben phasenweise sehr gut gespielt“, lobt Trainer Fatih Topcu nach dem Auftaktsieg. Gleichzeitig seien durchaus noch Schwächen erkennbar gewesen. „Uns sind die Kräfte ausgegangen. Man hat gesehen, dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind. Daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten“, so der Coach.

Und doch setzt der Liganeuling mit dem Erfolg eine erste Duftmarke – und baut obendrein seine Serie auf 29 Spiele ohne Niederlage aus. Dabei drehen Neuzugang Kaan Aygün und Abdulhamit Zorlu erst einen Rückstand in ein 2:1, ehe die Gäste in der 70. Minute den Ausgleich erzielen. Kurz vor Schluss dezimiert sich Kammerberg durch eine Rote Karte. Und keine 120 Sekunden später fährt Garching dann jenen Konter, an dessen Ende Baldwin Wilson der Siegtreffer gelingt.

Von allzu großer Euphorie will Fatih Topcu dennoch nichts wissen. Vielmehr spricht er von „45 guten Minuten, aber auch 45 Minuten, mit denen ich nicht zufrieden war“. Insofern habe seine Elf noch Luft nach oben, die es nun zu füllen gilt – womöglich schon am Samstag, wenn der Aufsteiger beim hoch eingeschätzten SE Freising antritt. (ps)