FC Türkiye wird kein normaler Landesligist

FC Türkiye rüstet auf. – Foto: Oliver Utesch

Der FC Türkiye Wilhelmsburg hat nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg auf dem Transfermarkt ein deutliches Signal gesetzt. Während andere Absteiger nach einer schwierigen Saison zunächst sortieren und stabilisieren müssen, wirkt die Kaderplanung in Wilhelmsburg schon jetzt bemerkenswert ambitioniert. Mit Abdul-Aziz Tetteh, Michel Netzbandt, Luis Hacker, Leon Mundhenk und mehreren Rückkehrern bekommt der neue Landesliga-Kader eine Qualität, die aufhorchen lässt.

Zugespitzt darf man sagen: Mit diesen Personalien hätte Türkiye wohl auch in der Oberliga eine andere Ausgangslage gehabt. Nun geht es aber in der Landesliga Hamburg weiter - und dort dürfte der Klub mit diesem Aufgebot automatisch zu den Mannschaften zählen, die im oberen Bereich erwartet werden.

Tetteh soll dem Team nicht nur sportliche Qualität geben, sondern auch Erfahrung, Ruhe und internationale Prägung. Gerade im Zentrum kann ein solcher Spieler enorm wichtig werden, weil er Spiele strukturieren, Zweikämpfe führen und jüngere Mitspieler mitnehmen kann. Für Türkiye ist seine Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen.

Die spektakulärste Personalie ist Tetteh. Der defensive Mittelfeldspieler bringt nach Vereinsangaben mehr als 280 Profispiele mit und war unter anderem in Polen, Russland, Griechenland und der Türkei aktiv. Zudem wird er als ehemaliger ghanaischer Nationalspieler vorgestellt. Ein Spieler mit dieser Vita ist für einen Landesligisten ein außergewöhnlicher Transfer.

Netzbandt und Hacker kehren zurück

Fast genauso wichtig sind die Rückkehrer Netzbandt und Hacker. Beide hatten Türkiye erst im vergangenen Sommer in Richtung SC Vorwärts-Wacker Billstedt verlassen, nun tragen sie wieder das Trikot des FC Türkiye. Netzbandt ist dabei die offensive Schlüsselpersonalie. Der Angreifer hatte 2024/25 für Türkiye 30 Tore in der Oberliga erzielt und war einer der gefährlichsten Stürmer der Liga.

Hacker soll im Mittelfeld wieder die Fäden ziehen. Auch er kennt den Verein bestens und bringt Oberliga-Erfahrung mit. Die Rückkehr der beiden Spieler ist deshalb mehr als Nostalgie. Türkiye bekommt zwei Akteure zurück, die im Verein funktioniert haben, die Liga kennen und sofort Verantwortung übernehmen können.

Mundhenk bringt Regionalliga-Erfahrung mit

Auch Mundhenk passt in dieses Bild. Der frühere Kapitän der U23 des Hamburger SV bringt nach Vereinsangaben rund 100 Regionalliga-Spiele für den HSV und Altona 93 mit. Dazu kommen Oberliga-Stationen bei Vorwärts-Wacker und Concordia Hamburg. Für einen Landesligisten ist auch das ein starkes Profil.

Mundhenk bringt Erfahrung, Führungsqualität und ein Verständnis für höhere Spielklassen mit. Zusammen mit Tetteh und Hacker entsteht damit im Zentrum beziehungsweise im defensiven Bereich eine Achse, die für die Landesliga bemerkenswert ist.

Weitere Rückkehrer und neue Rollen

Neben den großen Namen hat Türkiye weitere Personalien vorgestellt. Edison Sa Borges Dju kehrt nach Stationen bei HSV Barmbek-Uhlenhorst, FC Süderelbe und Hamm United FC an seine alte Spielstätte in Wilhelmsburg zurück. Auch Milad Akin schließt sich dem Klub an.

Dazu kommt Tobias Braun, der vom TuS Dassendorf zurückkehrt. Er wird allerdings nicht als Spieler eingeplant, sondern nach seiner aktiven Karriere künftig als Co-Trainer und Torwarttrainer an der Seite von Roman Schmer arbeiten. Braun kennt Türkiye wie kaum ein anderer: In fünf Jahren absolvierte er 171 Spiele für den Klub. Diese Verbindung kann in einem Neuaufbau wichtig werden, weil er sportliche Erfahrung und Vereinskenntnis ins Trainerteam einbringt.

Türkiye wird zum Favoritenkreis gehören

Der Abstieg bleibt für den FC Türkiye ein Einschnitt. Doch die ersten Antworten auf dem Transfermarkt sind deutlich. Ein ehemaliger Nationalspieler, ein 30-Tore-Rückkehrer, ein Mittelfeldspieler mit Regionalliga-Vergangenheit, ein bewährter Vereinsrückkehrer als Co- und Torwarttrainer sowie weitere bekannte Hamburger Spieler: Diese Mischung ist für die Landesliga außergewöhnlich.

Natürlich muss eine solche Mannschaft erst zusammenfinden. Namen allein gewinnen keine Liga, zumal ein Abstieg oft Spuren hinterlässt. Aber der Kader bekommt früh eine Qualität, mit der Türkiye nicht als normaler Absteiger in die neue Saison gehen wird. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass der Klub den direkten Blick nach oben richtet.

Nach dem bitteren Gang aus der Oberliga hat der FC Türkiye damit ein klares Zeichen gesetzt. Der Verein will nicht lange zurückschauen, sondern einen Kader bauen, der sofort wieder konkurrenzfähig ist. Und wenn die vielen Einzelteile zusammenpassen, dürfte Türkiye in der Landesliga zu den Favoriten zählen.

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