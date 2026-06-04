FC Türkiye klärt Trainerfrage und präsentiert Torjäger & Sechser Der FC Türkiye Wilhelmsburg stellt nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg wichtige Weichen. Trainer Roman Schmer bleibt, dazu kehren zwei Spieler von SC Vorwärts/Wacker Billstedt zurück. von red · Gestern, 23:40 Uhr · 0 Leser

Bleibt Trainer: Roman Schmer. – Foto: Oliver Utesch

Der FC Türkiye Wilhelmsburg sortiert sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg neu - und sendet dabei direkt ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Trainer Roman Schmer bleibt an Bord, zudem kehren mit Michel Frank Hans Dieter Netzbandt und Luis Hacker zwei Spieler zurück, die zuletzt für SC Vorwärts/Wacker Billstedt in der Oberliga aufgelaufen sind. Für die kommende Landesliga-Saison sind diese Personalien ein klares Upgrade.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Schmer hatte Türkiye in den letzten acht Saisonspielen als Cheftrainer übernommen. Obwohl der Klassenerhalt am Ende nicht mehr gelang, soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Der Verein hebt seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement hervor. Schmer habe der Mannschaft neue Impulse gegeben, nun geht der Blick gemeinsam nach vorne. Netzbandt bringt enorme Torgefahr zurück Besonders die Rückkehr von Netzbandt lässt aufhorchen. Der 30-Jährige spielte nur ein Jahr bei Vorwärts/Wacker und kommt nun zurück zu dem Klub, bei dem er zuvor außergewöhnliche Zahlen geliefert hatte. In der Saison 2024/25 erzielte Netzbandt für Türkiye 30 Tore in der Oberliga Hamburg, dazu kamen zehn Vorlagen. Schon 2023/24 hatte er in 20 Oberliga-Spielen 17 Treffer und vier Assists gesammelt, 2022/23 waren es sogar 29 Tore in 34 Partien.

Insgesamt weist seine Bilanz 189 Spiele, 133 Tore und 32 Vorlagen aus. Allein in der Oberliga Hamburg kommt Netzbandt auf 145 Einsätze, 89 Tore und 23 Assists. Dazu kommen 26 Treffer in 19 Spielen in der Landesliga Hamburg. Diese Werte zeigen, warum die Rückkehr für Türkiye so wichtig ist: Netzbandt ist kein normaler Landesliga-Zugang, sondern ein Torjäger, der auch eine Liga höher regelmäßig den Unterschied gemacht hat. >>> Das ist Michel Netzbrandt Hacker als wichtiger Baustein im Zentrum Auch Hacker kennt Türkiye bestens. Der 28-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und bringt viel Oberliga-Erfahrung mit. In der abgelaufenen Saison kam er für Vorwärts/Wacker auf 26 Einsätze, ein Tor und fünf Vorlagen. Zuvor spielte er für Türkiye, wo er 2024/25 in 30 Oberliga-Partien zwei Tore und acht Vorlagen beisteuerte.