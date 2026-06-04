Der FC Türkiye Wilhelmsburg sortiert sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg neu - und sendet dabei direkt ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Trainer Roman Schmer bleibt an Bord, zudem kehren mit Michel Frank Hans Dieter Netzbandt und Luis Hacker zwei Spieler zurück, die zuletzt für SC Vorwärts/Wacker Billstedt in der Oberliga aufgelaufen sind. Für die kommende Landesliga-Saison sind diese Personalien ein klares Upgrade.
Schmer hatte Türkiye in den letzten acht Saisonspielen als Cheftrainer übernommen. Obwohl der Klassenerhalt am Ende nicht mehr gelang, soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Der Verein hebt seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement hervor. Schmer habe der Mannschaft neue Impulse gegeben, nun geht der Blick gemeinsam nach vorne.
Besonders die Rückkehr von Netzbandt lässt aufhorchen. Der 30-Jährige spielte nur ein Jahr bei Vorwärts/Wacker und kommt nun zurück zu dem Klub, bei dem er zuvor außergewöhnliche Zahlen geliefert hatte. In der Saison 2024/25 erzielte Netzbandt für Türkiye 30 Tore in der Oberliga Hamburg, dazu kamen zehn Vorlagen. Schon 2023/24 hatte er in 20 Oberliga-Spielen 17 Treffer und vier Assists gesammelt, 2022/23 waren es sogar 29 Tore in 34 Partien.
Insgesamt weist seine Bilanz 189 Spiele, 133 Tore und 32 Vorlagen aus. Allein in der Oberliga Hamburg kommt Netzbandt auf 145 Einsätze, 89 Tore und 23 Assists. Dazu kommen 26 Treffer in 19 Spielen in der Landesliga Hamburg. Diese Werte zeigen, warum die Rückkehr für Türkiye so wichtig ist: Netzbandt ist kein normaler Landesliga-Zugang, sondern ein Torjäger, der auch eine Liga höher regelmäßig den Unterschied gemacht hat.
Auch Hacker kennt Türkiye bestens. Der 28-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und bringt viel Oberliga-Erfahrung mit. In der abgelaufenen Saison kam er für Vorwärts/Wacker auf 26 Einsätze, ein Tor und fünf Vorlagen. Zuvor spielte er für Türkiye, wo er 2024/25 in 30 Oberliga-Partien zwei Tore und acht Vorlagen beisteuerte.
Seine Gesamtbilanz umfasst 165 Oberliga-Spiele, dazu weitere Einsätze in der Regionalliga Nord, der Landesliga und im Hamburger Pokal. Für einen Landesligisten ist ein Spieler mit dieser Erfahrung und diesem Profil enorm wertvoll. Hacker bringt Stabilität, Übersicht und Zweikampfstärke ins Zentrum - Qualitäten, die nach einem Abstieg besonders wichtig sind.
Mit Schmer als bestätigtem Trainer und den Rückkehrern Netzbandt und Hacker bekommt der Neuaufbau früh Konturen. Türkiye verliert zwar den Oberliga-Status, doch die ersten Personalien sprechen nicht nach einem Klub, der sich in der Landesliga erst einmal finden will. Vielmehr wirkt es so, als solle sofort wieder im oberen Bereich angegriffen werden.
Gerade die Kombination aus Netzbandts Torgefahr und Hackers Erfahrung im Zentrum kann in der Landesliga ein massiver Faktor werden. Beide kennen den Verein, beide kennen die Oberliga, beide haben zuletzt bei Vorwärts/Wacker weiter auf hohem Hamburger Niveau gespielt.
Der FC Türkiye hat damit die ersten Antworten auf den Abstieg gegeben. Die Botschaft ist klar: Der Klub will nicht lange zurückblicken, sondern den Kader so aufstellen, dass der Weg schnell wieder nach oben führen kann.
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