FC Türk Sport Garching trifft auf Aufstiegsfavoriten SE Freising

Auf die Kondition kommt‘s an: FC Türk Sport Garching (Cihan Öztürk; rot) fehlen noch die Kräfte. – Foto: Dieter Michalek

Der Aufsteiger muss am Samstag um 13 Uhr beim SC Eintracht Freising ran. Trainer Fatih Topcu rechnet mit über 30 Grad – und seine Mannschaft hat nach dreißig Minuten Konditionsprobleme.

Die erste Hürde in der Bezirksliga Nord hat der FC Türk Sport Garching genommen, doch nun muss der Aufsteiger einen noch höheren Sprung hinlegen – zumindest, wenn es nach Trainer Fatih Topcu geht. Denn er warnt vor dem Auftritt des Aufsteigers an diesem Samstag um 13 Uhr beim SC Eintracht Freising: „Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Freising ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten.“

Und dennoch ist der Tabellenvierte der Vorsaison in seinem Auftaktmatch beim TSV Gaimersheim nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Besser machte es Liganeuling Garching, der dank eines Last-Minute-Tors von Joker Baldwin Wilson einen 3:2-Heimsieg gegen Kammerberg holte.

Trotz dieses Erfolgs habe er im ersten Saisonspiel seiner Mannschaft noch Defizite erkannt, sagt Fatih Topcu. „Man hat gesehen, dass wir nicht hundertprozentig fit sind. Nach dreißig Minuten sind uns die Kräfte ausgegangen“, räumt der Coach ein. „Daran müssen wir noch arbeiten.“

Zumal der Kondition am Samstag in Freising eine besonders bedeutsame Rolle zukommen dürfte – mit Blick auf die prognostizierten Temperaturen von über 30 Grad. Umso wichtiger ist aus Sicht der Gäste, dass sie personell nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Außen vor ist lediglich Vizekapitän Kerem Tokdemir, der noch an einem Muskelfaserriss laboriert. (ps)