FC Türk Sport Garching siegt in 92. Minute – 29. Spiel ohne Niederlage

Immer einen Schritt voraus: Aufstieger Türk Garching (r. Emre Altunay). – Foto: Michalek

Der Aufsteiger schlägt die SpVgg Kammerberg im Auftaktspiel 3:2. Baldwin Wilson trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der FC Türk Sport Garching hat seine Serie von Spielen ohne Niederlage auch in der Bezirksliga Nord fortgesetzt. Im Auftaktmatch der neuen Saison holte der Aufsteiger dank eines Last-Minute-Tors von Baldwin Wilson gegen die SpVgg Kammerberg einen 3:2-Heimsieg. Damit bleiben die Garchinger, die in der vergangenen Spielzeit unbezwungen durch die Kreisliga marschiert sind, auch in der 29. Partie hintereinander ohne Niederlage.

Dabei geriet der Liganeuling gegen die hoch eingeschätzten Gäste zunächst in Rückstand: Nach einer halben Stunde markierte Domenik Kaiser das Führungstor für Kammerberg. Doch die Platzherren reagierten keineswegs geschockt; vielmehr gelang Kaan Aygün keine 60 Sekunden später das 1:1. Und es kam noch besser für das Team von Trainer Fatih Topcu: Wenige Minuten vor der Pause brachte Abdelhamit Zorlu den FC Türk Sport erstmals in Führung.

Im zweiten Durchgang waren es dann die Gäste, die den ersten Wirkungstreffer landeten – durch das 2:2 von Ardian Bashota. Als alles bereits auf ein Unentschieden hinausging, hatte Baldwin Wilson seinen großen Auftritt: In der 92. Minute erzielte der Stürmer das 3:2-Siegtor für Garching.