FC Türk Sport Garching schlägt spät zu – und schlägt Denkendorf

Türk Sport Garching feierte einen späten Sieg. – Foto: Andreas Roith

Der Aufsteiger gewinnt beim SV Denkendorf mit 2:1. Kaan Aygün trifft in der Nachspielzeit, nachdem er zuvor zwei Hundertprozentige vergeben hatte.

Die Fußballer des FC Türk Sport Garching bleiben die Last-Minute-Spezialisten der Bezirksliga Nord. Im vierten Saisonspiel beim SV Denkendorf gelingt dem Aufsteiger bereits zum dritten Mal ein Siegtor in der Nachspielzeit. Durch den 2:1-Auswärtserfolg schrauben die Garchinger ihre Bilanz auf nunmehr neun Punkte, wodurch sie sich in der Tabelle bis auf Rang drei nach vorne schieben.

„Die erste Halbzeit geht an Denkendorf, die zweite an uns“, sagt Kapitän Thomas Schreiner nach dem abermaligen Zittersieg beim noch punktlosen Tabellenvorletzten. „Am Ende kann sich keine Seite beschweren, wenn es 1:1 ausgeht.“ Wobei seine Mannschaft bis zum Schluss an sich geglaubt habe, betont Schreiner, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt. „Wir wissen, dass wir auch spät immer noch für ein Tor gut sind.“