FC Türk Sport Garching schlägt in Minute 93 zu – drittes Mal in Folge

Der Aufsteiger gewinnt beim SV Denkendorf mit 2:1. Kaan Aygün trifft in der Nachspielzeit, nachdem er zuvor zwei Hundertprozentige vergeben hatte.

Die Fußballer des FC Türk Sport Garching bleiben die Last-Minute-Spezialisten der Bezirksliga Nord. Im vierten Saisonspiel beim SV Denkendorf gelingt dem Aufsteiger bereits zum dritten Mal ein Siegtor in der Nachspielzeit. Durch den 2:1-Auswärtserfolg schrauben die Garchinger ihre Bilanz auf nunmehr neun Punkte, wodurch sie sich in der Tabelle bis auf Rang drei nach vorne schieben.

„Die erste Halbzeit geht an Denkendorf, die zweite an uns“, sagt Kapitän Thomas Schreiner nach dem abermaligen Zittersieg beim noch punktlosen Tabellenvorletzten. „Am Ende kann sich keine Seite beschweren, wenn es 1:1 ausgeht.“ Wobei seine Mannschaft bis zum Schluss an sich geglaubt habe, betont Schreiner, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt. „Wir wissen, dass wir auch spät immer noch für ein Tor gut sind.“

Dabei deutet in der ersten Halbzeit erst mal wenig darauf, dass der Aufsteiger erneut als Sieger vom Feld gehen wird. Vielmehr hat der Außenseiter aus Denkendorf mehr vom Spiel, geht verdient in Führung und hat sogar noch Chancen für weitere Treffer. „Bei uns hat die Einstellung gefehlt“, räumt Thomas Schreiner ein. „Doch in der Halbzeit haben wir dann die richtige Ansprache gefunden.“

So präsentieren sich die Gäste im zweiten Durchgang wie ausgewechselt. Nun sind sie dominant, kommen dank eines Treffers von Kaan Aygün zum Ausgleich und haben durch denselben Spieler noch zwei „Hundertprozentige“, so Schreiner. Doch diese Chancen lässt der 29-jährige Angreifer ungenutzt, bevor er in der 93. Minute schließlich doch noch zuschlägt – und seinem Team einen weiteren Last-Minute-Sieg beschert.

SV Denkendorf – FC Türk Sport Garching 1:2 (1:0) Garching: Rauh, Gstettner (9. Mirkovic), Stubhan, Krndzija, Altunay (75. Magat), Jerkovic, Schreiner, Aygün, Özbek (37. Keklikci), Mohamed, Wilson. Tore: 1:0 Löffler (41.). 1:1 Aygün (63.), 1:2 Aygün (90.+3). Schiedsrichter: Farin Münchhoff (TSV Gaimersheim). Zuschauer: 120.