FC Türk Sport Garching kassiert Klatsche – nach 29 Spielen ohne Niederlage

Türk Sport Garching geriet gegen Freising unter die Räder. – Foto: Andreas Roith

„Wir waren heute nicht präsent genug“, räumt Fatih Topcu ein, der Trainer der Garchinger, die vergangene Saison in der Kreisliga ungeschlagen zur Meisterschaft spaziert sind. „Irgendwie hat bei meiner Mannschaft der Wille gefehlt“, kritisiert der Coach - wobei er auch betont: „Das Ergebnis liest sich blöd, aber es ist auch einiges gegen uns gelaufen.“

Nach 29 Spielen und mehr als 14 Monaten ohne Niederlage hat es den FC Türk Sport Garching erwischt – und wie! So ist der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord am zweiten Spieltag im Auswärtsduell beim SC Eintracht Freising mit 0:6 abgewatscht worden.

Fatih Topcu meint damit vor allem zwei Szenen in der ersten halben Stunde der Partie. Zum einen das Führungstor der Gastgeber, dem ein umstrittener Elfmeterpfiff vorausgeht. „Aus meiner Sicht ist das ein Foul an unserem Spieler“, sagt Fatih Topcu über den Zweikampf mit Koray Altinay, den der Schiedsrichter jedoch als unfaires Einsteigen des Garchingers wertet. Den fälligen Strafstoß verwandelt Freisings Fabian Löw zum 0:1.

Nach 0:3 gehen die Köpfe nach unten

Zum anderen gelingt den Gästen wenig später der vermeintliche 1:1-Ausgleich durch Abdulhamit Zorlu nach einer Ecke. Doch noch ehe die Garchinger ihren Treffer bejubeln können, ertönt abermals ein Pfiff des Schiedsrichters, mit dem sie erneut nicht einverstanden sind. Denn der Unparteiische hat in dieser Szene ein Foul gesehen, weshalb er das Tor nicht gelten lässt.

Stattdessen erzielt Freising noch vor der Pause ein zweites Tor, und kurz nach dem Seitenwechsel legen die Platzherren sogar das 0:3 nach. „Dann ist es für uns natürlich schwer geworden“, sagt der Türk-Sport-Trainer. „Und bei uns sind die Köpfe nach unten gegangen.“

Derweil ist der Torhunger des Tabellenvierten der Vorsaison noch nicht gestillt. In der 57., 76. und 86. schraubt der Favorit das Ergebnis auf 0:6 nach oben, sodass die lange Garchinger Serie ohne eine Niederlage letztlich mit einer veritablen Klatsche reißt. (ps)

SC Eintracht Freising – FC Türk Sport Garching 6:0 (2:0) Garching: Rauh, Altinay, Stubhan (75. Cinar), Gstettner, Krndzija, Schreiner, Altunay (79. Özbek), Jerkovic (65. Zeka), Zorlu, Öztürk (62. Wilson), Aygün (81. Magat). Tore: 1:0 Hölzl (19.; Foulelfmeter), 2:0 Hölzl (37.), 3:0 Brandes (49.), 4:0 Huber (57.), 5:0 Brandes (76.), 6:0 Goldbrunner (86.). Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) – Zuschauer: 150.