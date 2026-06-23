FC Türk Sport Garching holt zwölf neue Spieler für die Bezirksliga

Trainer Fathi Topcu hat den Kader von Aufsteiger Türk Garching mit einem Dutzend Neuzugängen breiter aufgestellt. – Foto: Dieter Michalek

Der Aufsteiger hat seinen Kader mit Akteuren aus höheren Ligen verstärkt. Besonders freut sich der Verein auf das erste Stadtderby gegen den VfR Garching in derselben Liga.

An diesem Mittwoch startet der Aufsteiger FC Türk Sport Garching in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga Nord – mit einer einstündigen Einheit auf dem Rasen und einem anschließenden Grillabend zum Kennenlernen. Letzteres dürfte durchaus etwas Zeit in Anspruch nehmen, denn obschon der Club in der Vorsaison souverän Meister geworden ist, gab es in der Sommerpause einen personellen Umbruch.

Was bei uns zählt, ist nur die Leistung – nicht der Name.

Fatih Topcu (Trainer Türk Garching)

„Ich habe bei meinem Ex-Verein erlebt, dass uns nach dem Aufstieg die Erfahrung in der neuen Liga gefehlt hat“, erklärt Fathi Topcu, der in Garching nicht nur Trainer ist, sondern auch Sportdirektor und damit zuständig für die Kaderplanung. Auch vor diesem Hintergrund „wollten wir auf der sicheren Seite sein“, sagt der 39-Jährige. „Deshalb haben wir Spieler geholt, die über Erfahrung in höheren Ligen verfügen.“

Insgesamt ein Dutzend Neuzugänge hat der Aufsteiger verpflichtet – auch um den Kader breiter aufzustellen, sagt Topcu. „Unser Ziel war es, jede Position doppelt zu besetzen.“ Infolgedessen werde der Konkurrenzkampf groß sein, schätzt der Coach, der betont: „Was bei uns zählt, ist nur die Leistung – nicht der Name.“

Und doch sind unter den zwölf Neuverpflichtungen einige Namen, die aufhorchen lassen. Etwa Torwart Florian Rauh, der zuletzt beim Regionalligisten TSV Buchbach unter Vertrag stand, Bryan Stubhan vom Landesligisten SC Oberweikertshofen, Stürmer Baldwin Wilson vom SVN München oder Kaan Aygün, der beim TuS Geretsried Stammspieler in der Bayernliga war.

Bei all den hochkarätigen Neulingen hat der FC Türk Sport Garching aber auch sechs Spieler verloren – darunter Leistungsträger wie Akif Abasikeles und Tarik Camdal, die zum Türk SV Ingolstadt zurückgekehrt sind. „Das ist natürlich eine Schwächung, denn das sind beides überragende Fußballer“, unterstreicht Fatih Topcu. „Doch ihnen ist der zeitliche Aufwand mit der Fahrerei von Ingolstadt einfach zu viel geworden.“

Insgesamt sei er mit dem aktuellen Kader hoch zufrieden, betont der Trainer. Nun habe man eine fünfwöchige Vorbereitung lang Zeit, um eine echte Mannschaft zu werden – „das ist das Wichtigste“, so Topcu. Darüber hinaus muss sich sein Team als Aufsteiger erst mal in der neuen Spielklasse zurechtfinden. Rein sportlich gebe es natürlich einen Unterschied zur Kreisliga – „aber keinen großen“, glaubt der Coach. Er selbst kennt die Bezirksliga Nord aus seiner Zeit beim FC Fatih Ingolstadt, mit dem er 2024 in die Klasse aufstieg.

Mit Blick auf die Konkurrenz in der kommenden Saison freut sich Fatih Topcu besonders auf Duelle gegen Clubs wie Gerolfing, Gaimersheim und Rohrbach, die allesamt nur wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt kicken. Und doch sei der Höhepunkt – nicht nur für ihn, sondern für den gesamten Verein – eine andere Partie. Denn erstmals in seiner Clubhistorie tritt der FC Türk Sport in derselben Liga an wie die Erste Mannschaft des VfR Garching – der Orts- und Erzrivale, der auf der gleichen Anlage spielt und trainiert.

In Ermangelung eines Spielplans ist zwar noch ungewiss, wann es zu den beiden Garchinger Stadtderbys kommt. Doch schon jetzt sei klar, sagt Trainer Fathi Topcu: „Diese Spiele werden ein absolutes Highlight für unseren Verein.“