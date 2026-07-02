FC Türk Gücü Breidenbach legt auf Kunstrasen spielerisch zu

Am 14. September 2025 liefen die Kicker des FC Türk Gücü Breidenbach am Hausberg erstmals zu einem Heimspiel auf ihrem neuen Kunstrasenplatz auf, und das wurde FSG Südkreis mit 3:2 gewonnen, Sieben weitere Heimsiege folgten, nur drei Spiele gingen verloren. © Jens Schmidt

Breidenbach. Für Fußball-Kreisoberligist FC Türk Gücü Breidenbach war der Höhepunkt der abgelaufenen Saison keiner, der von einem einzelnen Fußballspiel handelt. Der Verein stemmte ein Mammutprojekt und verwandelte seinen bei den Gegnern unbeliebten Hartplatz in ein Kunstrasengeläuf. Für manchen Beobachter im Hinterland stellte sich die Frage, ob Türk Gücü seine starke Heimbilanz behalten wird, wenn die graue Asche verschwunden ist. Die Antwort nach der Saison 2025/2026 lautet eindeutig: ja. Und mehr noch: Türk Gücü hat gezeigt, dass die Mannschaft nicht nur über Kampf und Leidenschaft kommt, sondern auch spielerisch gereift ist.