FC Trier überrennt Speyer und siegt haushoch Jugendfußball-Regionalligen: Während die beiden Eintracht-Teams Dreier verpassen, gibt’s auf der Ehranger Heide ein Schützenfest.

B-Junioren-Regionalliga: TuS Koblenz – Eintracht Trier ⇥3:0 (1:0)

Bei Eintracht Trier herrschte nach der 0:3-Niederlage in Koblenz Ratlosigkeit vor. Dabei war der SVE in den ersten 25 Minuten klar spielbestimmend und mit zwei hundertprozentigen Torchancen nah dran an der Führung. „Danach haben wir aus unbegreiflichen Gründen aufgehört, Fußball zu spielen“, ärgerte sich das Trainerteam um Marcel Lorenz und Michael Fleck. „Koblenz hat uns den Schneid abgekauft. Wir haben es im zweiten Durchgang nicht ein Mal geschafft, aufs Tor zu schießen. Das ist definitiv zu wenig und wir werden klare Worte finden“, erklärten die Trainer und kündigten an: „Gegen Homburg wird es am nächsten Sonntag Änderungen in der Startelf geben. In der zweiten Halbzeit war es das schlechteste Spiel, das wir in dieser Saison abgeliefert haben.“

SVE: Connor Karas (52. Dominic Grün) - Tafe Berisha, Linus Biringer, Noah Erasmy, Bastian Neises, Jonas Ahlert, Daniel Yushkevich (40. Chris Filipe), Sufjan Mustafic, Louis Linden (59. Tim Leßing), Luca Clemens (59. Dylan Diop), Can Yavuz

Tore: 1:0/2:0 Evren Akahiskali (40./54.), 3:0 Jannik Schumann (59.)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Bastian Neises (67., SVE)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – SpVgg EGC Wirges ⇥2:2 (1:2)

Schon nach einer Viertelstunde liefen die Trierer C-Junioren einem 0:2-Rückstand hinterher. „Das hat es nicht leichter gemacht für uns“, erklärte Trainer Fabio Fuhs. Doch Attila Yarsan markierte den Anschlusstreffer. „Insgesamt war es die beste erste Halbzeit der Saison“, resümierte der Trainer.

Sowohl vor als auch nach dem verdienten Ausgleichstreffer von Szymon Siejka hatte die Eintracht weitere hochkarätige Chancen und hätte das Spiel auch gewinnen können, am Ende blieb es jedoch beim 2:2. „Das ist enttäuschend für uns, es war mehr drin, und wir hätten auch mehr verdient gehabt. Aber mit der Leistung bin ich absolut einverstanden“, fand Fuhs lobende Worte für seine Elf.