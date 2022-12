FC Trier schließt mit 9:0-Sieg „fantastisches halbes Jahr“ ab Jugend-Regionalligen: Auch Eintracht-U17 gewinnt hoch.

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Schott Mainz 6:2 (3:1)

Auch in ihrem letzten Ligaspiel vor der Winterpause haben sich die Trierer B-Junioren von ihrer starken Seite gezeigt. Sufjan Mustafic, Tim Leßing und Daniel Yushkevich sorgten dabei für die 3:1-Führung zur Pause. Dabei hatte die Eintracht sogar noch Chancen, mit einem größeren Vorsprung in die Halbzeit zu gehen. Auch im zweiten Durchgang hatten die Trierer die Partie im Griff. Yushkevic, Chris Filipe und Can Yavuz sorgten für den 6:2-Endstand. „Die Jungs haben die Zuschauer einmal mehr von ihrer Spielfreude überzeugt“, waren die beiden Trainer Marcel Lorenz und Michael Fleck zufrieden. „Wir beenden das Jahr jetzt auf Platz hinter den großen Vereinen aus Kaiserslautern und Mainz. Darauf können wir sehr stolz sein..“ Mit einem Sieg am Mittwoch, 19 Uhr, im Rheinlandpokal beim JFV Wittlicher Tal will die Eintracht ihr starkes Jahr krönen.

SVE: Dominic Grün - Malte Apel, Simon Fliegen (46. Tafe Berisha), Bastian Neises (69. Louis Linden), Jonas Ahlert, Daniel Yushkevich (58. Chris Filipe), Sufjan Mustafic, Luca Clemens, Tim Leßing (75. Luca Gretschel), Taha Bayraktar, Can Yavuz.

Tore: 1:0 Sufjan Mustafic (12.), 1:1/4:2 Philipp Offermann (14./56.), 2:1 Tim Leßing (27.), 3:1/4:1 Daniel Yushkevich (33./50.), 5:2 Chris Filipe (80.), 6:2 Can Yavuz (80.+3)

C-Junioren-Regionalliga: 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Trier ⇥11:0 (3:0)

„Die erste Halbzeit hatte aus unserer Sicht noch gute Ansätze“, resümierte Eintracht-Trainer Fabio Fuhs. Nach der ersten Hälfte lag die Eintracht beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:3 zurück. Im zweiten Durchgang schoss sich der FCK-Nachwuchs dann aber in einen Rausch. „Kaiserslautern ist für uns eine Nummer zu groß“, gab der Trierer Trainer zu. Für den SVE steht nun am Samstag ab 11.30 Uhr, noch ein Rheinlandpokalspiel gegen die U14 des FC Trier auf dem Programm, ehe es in die Winterpause geht.

SVE: Lean Trampert - Justus Molner, Felix Lauhoff, Athanasios Krallis, Russel Kisoka (60. Robert Soljanikow), Louis Lauer, Paul Justinger (55. Sebastian Krag), Attila Yarsan, Oscar Schneider, Nils Lambert, Till Zimmer