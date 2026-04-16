FC Traar verstärkt sich mit Oliver Lukas und Roland Wistel

Der Kader der 1.Mannschaft des FC Traar nimmt mit den Zugängen von den befreundeten Spielern Oliver Lukas und Roland Wistel weiter Formen an
Unser Trainer Halil Özbulat hat seit Jahren ein freundschaftliches Verhätnis zu beiden Spielern und hatte mit Ihnen in der Vergangenheiten eine langjähriger und erfolgreiche Zusammenarbeit .
Der 29jährige Olli ist ein defensiver Mittelfeldstratege und bringt Landesliga,wie auch Bezirkligaerfahrung mit.
Mit Roland kommt ein erfahrener bulliger Stürmer zu uns, der weiss wo die Bude steht.
Wir freuen uns über die geballte Erfahrung von tollen Charakteren,die uns menschlich und sportlich bereichern werden.
Auf gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!
Herzlich willkommen!