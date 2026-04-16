FC Traar verstärkt sich mit Oliver Lukas und Roland Wistel

Der Kader der 1.Mannschaft des FC Traar nimmt mit den Zugängen von den befreundeten Spielern Oliver Lukas und Roland Wistel weiter Formen an

Unser Trainer Halil Özbulat hat seit Jahren ein freundschaftliches Verhätnis zu beiden Spielern und hatte mit Ihnen in der Vergangenheiten eine langjähriger und erfolgreiche Zusammenarbeit .