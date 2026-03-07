FC Traar verstärkt sich im Sommer mit Patrick Lausberg von Marcus Claesgens · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

Der FC Traar freut sich über eine weitere Verstärkung und die Zusage von Patrick Lausberg für die Saison 2026/27. Der 32jährige kommt vom SV Haesen Hochheide und spielt im zentralen defensiven Mittelfeld.

Im Sommer letzten Jahres hatte bereits ein gutes Gespräch bezüglich eines Wechsels zwischen dem Trainer Halil Özbulat und Spieler-Co.-Trainer Timo Kürten, der seit Jahren mit Patrick befreundet ist, stattgefunden. Letzen Endes entschied sich Patrick bei seinem Heimatverein zu bleiben, um dort auch seinen Vater Jörg, der als Trainer der 1.Man. tätig war, zu unterstützen. Da der Kontakt zum Trainerteam bis heute nicht abgebrochen ist, konnte er nun für die neue Spielzeit überzeugt werden die Schuhe in der neuen Spielzeit für den FC Traar zu schnüren.