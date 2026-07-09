FC Traar und Trainer Halil Özbulat wollen den Aufstieg schaffen

Das ist Halil Özbulat. – Foto: LS Fotografie

Der FC Traar hat die vergangene Saison auf Rang sieben der Kreisliga B Kempen-Krefeld beendet. Im Sommer wurde der Kader nun deutlich verändert: 14 Abgängen stehen 15 Zugänge gegenüber, insgesamt geht die Mannschaft mit 28 Spielern in die Vorbereitung. Für Trainer Halil Özbulat ist deshalb klar, dass Traar sich mit einer zurückhaltenden Zielsetzung unglaubwürdig machen würde.

„Es wäre einfach nicht authentisch, mit dieser Mannschaft zu sagen: Wir schauen mal, wo wir landen“, sagt Özbulat. „Wir wollen mit dieser Mannschaft oben angreifen. Wir haben das Potenzial dazu. Wir wollen die Meisterschaft und wir wollen gerne aufsteigen.“

„Mir ging es ausschließlich darum, dass die Mannschaft viel Zeit miteinander verbringt und bei gutem Wetter, guter Laune und mit wenigen Anweisungen einfach nur kickt“, erklärt der Trainer. Seine ersten Eindrücke seien entsprechend positiv gewesen: „Die Jungs haben bereits jetzt ein gutes Bild abgegeben. Ich bin sehr zufrieden.“

Der Start in die Vorbereitung war bewusst nicht nur sportlich angelegt. Bereits am Donnerstag kam die Mannschaft gemeinsam mit Frauen und Kindern zum Vereinsgrillen an der Uerdinger Rheinside zusammen. Es folgten der Trainingsauftakt am Freitag und Testspiele gegen VfR Krefeld-Fischeln II und SC Velbert II.

Bei der Kaderplanung legte Traar nicht nur Wert auf Qualität. Auch bestehende Verbindungen zum Verein und zur Mannschaft spielten eine wichtige Rolle. Unter den Zugängen befinden sich Rückkehrer sowie Spieler, die gemeinsam mit Freunden wechselten. Dazu kommen drei Akteure aus der eigenen A-Jugend.

„Nicht ein neuer Spieler ist völlig fremd“, sagt Özbulat. Es habe auch Spieler gegeben, die sich selbst angeboten oder ein Probetraining absolviert hätten, die der Klub aber bewusst nicht verpflichtet habe. Entscheidend sei gewesen, dass jeder Zugang auch menschlich in das Team passe.

Lerche soll sportlich und mental führen

Besonders im Fokus steht Dennis Lerche, der mit seiner Erfahrung und Qualität eine zentrale Rolle übernehmen soll. Özbulat hebt dabei nicht nur dessen sportliche Fähigkeiten hervor, sondern auch die schnelle Identifikation mit dem Verein. „Dennis ist in dieser kurzen Zeit schon viel mehr Traarer als andere Spieler, die seit Jahren für den Verein spielen“, sagt er. Lerche habe es kaum erwarten können, offiziell zur Mannschaft zu gehören, und gehe bereits jetzt voran.

„Er soll die Mannschaft fußballerisch, aber auch mental führen. Er soll Verantwortung übernehmen, wenn es einmal nicht so läuft, weil er die Fähigkeiten hat, eine Mannschaft auch selbst zu ziehen.“ Rund um den Strafraum seien Lerches Qualitäten „gigantisch“. Gleichzeitig könne ein Spieler seiner Klasse auch dafür sorgen, dass die Mitspieler noch einige Prozent mehr aus sich herausholen.

Weitere einzelne Akteure möchte Özbulat bewusst nicht hervorheben. „Es wäre nicht richtig, zwei oder drei Spieler zu nennen. Wir haben wirklich viele gute Fußballer mit unterschiedlichen Qualitäten und Charakteren.“ Durch das höhere Niveau könnten auch Spieler, die bereits in der vergangenen Saison zum Kader gehörten, einen Leistungssprung machen.

Fußballerisch will Traar offensiv und aktiv auftreten. Özbulat bevorzugt ein sauberes Passspiel, kurze Kombinationen und ein gemeinsames hohes Anlaufen. „Wenn ich es herunterbrechen müsste, wäre es positiver Offensivfußball mit einem guten Pressingverhalten“, sagt er. Entscheidend sei, dass sich alle Spieler gemeinsam am Ballbesitz und am Pressing beteiligen.

Kein Trainer-Influencer, aber eine klare Stimme

Auch außerhalb des Platzes ist Özbulat präsent. In den sozialen Netzwerken teilt er regelmäßig Eindrücke aus dem Training, spricht über den Amateurfußball und positioniert sich zu aktuellen Themen. Einen konkreten Plan habe es dafür nie gegeben. „Irgendwann hat man angefangen, ein Video vom Training aufzunehmen oder etwas zum Spiel zu posten. Dann hat man schnell gemerkt, dass es die Leute interessiert“, erklärt er. Die Beschäftigung mit dem Krefelder Amateurfußball mache ihm großen Spaß, über Social Media könne er dies auch außerhalb der Trainings- und Spieltage tun.

Als Trainer-Influencer möchte er trotzdem nicht bezeichnet werden. „Ganz klar nein. Dafür poste ich viel zu wenig Content. In dem Maße, wie ich es gerade mache, ist es für mich vollkommen in Ordnung und macht Spaß.“

Zuletzt hatte sich Özbulat auch mit den neuen Fußballregeln beschäftigt und eine Situation aus einem Testspiel kritisch eingeordnet. Grundsätzlich bewertet er die Anpassungen aber positiv. „Die neuen Regeln sind super und werden auch dem Amateurfußball helfen, das Spiel fairer zu machen“, sagt er. Die Mannschaften müssten sich zunächst daran gewöhnen, langfristig könne das Spiel dadurch aber attraktiver werden.

Zum Abschluss richtet der Trainer seinen Dank an den Vorstand, den sportlichen Leiter Marcus Claesgens, die Sponsoren sowie sein Trainerteam. Besonders die Zusammenarbeit mit Desiree Schmitz und Timo Kürten hebt er hervor: „Es ist ein so tolles Trainerteam, dass ich nichts dagegen hätte, wenn diese Zusammenarbeit noch viele Jahre anhält.“

Nach Rang sieben und dem großen personellen Umbruch ist die Richtung klar: Der FC Traar will den Abstand zur Spitze nicht nur verkürzen, sondern direkt um Meisterschaft und Aufstieg spielen.