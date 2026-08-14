FC Traar als Beispiel: Lerche steht für neue Lust auf Kreisliga

Auf dem Papier ist dieser Wechsel kaum zu übersehen. Dennis Lerche, 30 Jahre alt, früher unter anderem für SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga unterwegs, geht zum FC Traar in die Kreisliga B Kempen-Krefeld. Zwei Klassen tiefer als zuletzt. Denn in der vergangenen Saison erzielte Lerche für den CSV Marathon Krefeld in der Bezirksliga starke 35 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.
Man könnte daraus einfach eine Torjägergeschichte machen. Ein höherklassig erfahrener Stürmer kommt in die Kreisliga und soll den Aufstieg möglich machen. Das stimmt auch. Aber bei Lerche steckt mehr dahinter.
Er spricht über den FC Traar nicht wie über eine sportliche Notlösung, sondern wie über einen Verein, der ihm genau das gibt, was ihm im Fußball wichtig geworden ist. Vertrauen. Nähe. Ehrlichkeit. Spaß. „Ich bereue auf jeden Fall nichts“, sagt Lerche über seinen Wechsel.
Beim FC Traar ist Lerche nicht nur Stürmer, sondern sofort Führungsspieler. Trainer Halil Özbulat hatte seine Rolle deutlich beschrieben: Lerche solle die Mannschaft fußballerisch und mental führen, Verantwortung übernehmen und rund um den Strafraum seine Qualität einbringen. Diese Qualität bezeichnete Özbulat als „gigantisch“.
Inzwischen wurde Lerche vom Trainerteam und der Mannschaft zum Kapitän bestimmt. Für ihn ist das ein besonderer Vertrauensbeweis. Gemeinsam mit Özbulat, Timo Kürten und Desiree Schmitz will er beim FCT etwas entwickeln. Auch sein bester Freund Samet Köksal spielte eine Rolle dabei, dass der Wechsel überhaupt ins Rollen kam.
Sportlich ist die Zielsetzung klar. Traar will oben angreifen, möglichst lange um den Aufstieg mitspielen und im Idealfall den großen Wurf landen. Lerche soll dabei mit Toren, Vorlagen und Erfahrung helfen. Mit seiner Vita dürfte er in der Kreisliga B zu den prägenden Spielern der Saison gehören.
Das Spannendste an dieser Geschichte ist aber Lerches Blick auf den Amateurfußball. Er weiß, dass er höher gespielt hat. Er weiß auch, dass viele seinen Schritt nach unten ungewöhnlich finden. Doch für ihn geht es nicht nur um die Spielklasse.
Im höherklassigen Fußball gehe es stärker um Leistung, Druck und Geld. In Traar spürt er dagegen wieder das Familiäre. Den Verein. Die Gemeinschaft. Den Spaß. Lerche sagt sinngemäß: In der Kreisliga sei Fußball noch Fußball.
Das ist keine romantische Verklärung, sondern eine Erklärung für seinen Wechsel. Der FC Traar bekommt einen Torjäger, der sportlich herausragt. Lerche bekommt eine Rolle, die ihn erfüllt. Genau deshalb ist dieser Transfer so interessant. Nicht nur, weil er viele Tore verspricht - sondern weil er zeigt, warum Spieler manchmal bewusst dorthin gehen, wo Fußball sich wieder richtig anfühlt.
Auch wenn bei Lerche noch die Bezirksliga als Zwischenstation kam, er ist ein spannendes wie tolles Beispiel dafür, dass in der jüngeren Vergangenheit immer mehr Ex-Profis den Weg in die Heimat oder Kreisklasse gefunden haben. Eine Bereicherung für alle, ob Klub, Mitspieler oder Gegner.