FC Traar als Beispiel: Lerche steht für neue Lust auf Kreisliga Dennis Lerche hat schon in der Regionalliga gespielt und traf zuletzt in der Bezirksliga 35-mal. Jetzt führt er den FC Traar in der Kreisliga B als Kapitän an - und spricht viel über Spaß, Werte und Gemeinschaft. von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Dennis Lerche als Bereicherung für eine gesamte Liga. – Foto: Tom Sauels

Auf dem Papier ist dieser Wechsel kaum zu übersehen. Dennis Lerche, 30 Jahre alt, früher unter anderem für SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga unterwegs, geht zum FC Traar in die Kreisliga B Kempen-Krefeld. Zwei Klassen tiefer als zuletzt. Denn in der vergangenen Saison erzielte Lerche für den CSV Marathon Krefeld in der Bezirksliga starke 35 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Man könnte daraus einfach eine Torjägergeschichte machen. Ein höherklassig erfahrener Stürmer kommt in die Kreisliga und soll den Aufstieg möglich machen. Das stimmt auch. Aber bei Lerche steckt mehr dahinter. Er spricht über den FC Traar nicht wie über eine sportliche Notlösung, sondern wie über einen Verein, der ihm genau das gibt, was ihm im Fußball wichtig geworden ist. Vertrauen. Nähe. Ehrlichkeit. Spaß. „Ich bereue auf jeden Fall nichts“, sagt Lerche über seinen Wechsel.

Kapitän und Gesicht des Projekts Beim FC Traar ist Lerche nicht nur Stürmer, sondern sofort Führungsspieler. Trainer Halil Özbulat hatte seine Rolle deutlich beschrieben: Lerche solle die Mannschaft fußballerisch und mental führen, Verantwortung übernehmen und rund um den Strafraum seine Qualität einbringen. Diese Qualität bezeichnete Özbulat als „gigantisch“. Inzwischen wurde Lerche vom Trainerteam und der Mannschaft zum Kapitän bestimmt. Für ihn ist das ein besonderer Vertrauensbeweis. Gemeinsam mit Özbulat, Timo Kürten und Desiree Schmitz will er beim FCT etwas entwickeln. Auch sein bester Freund Samet Köksal spielte eine Rolle dabei, dass der Wechsel überhaupt ins Rollen kam.