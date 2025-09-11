FC Tittling: »Sind personell deutlich besser aufgestellt«

Kurzfristig wurde mit dem aus Prag kommenden Ukrainer Yaroslav Snishchuk zusätzlich zu dessen Landsmann Oleksandr Yaroshenko noch ein zweiter Legionär verpflichtet. "Im Gegenzug haben wir uns von Ladislav Vondrák, der in der Vorsaison unserem Kader angehörte, getrennt. Eigentlich war der Transfer von Yaroslav nicht geplant, aber unser Angreifer Constantin Pilsl hat sich in einem Vorbereitungsspiel das Kreuzband angerissen. Deshalb haben wir uns entschlossen, nochmal aktiv zu werden", berichtet Tittlings Vorstand Andreas Dankesreiter. Im August schlug der langjährige Bezirkskligist zwei weitere Male zu. Mit Fabian Ranzinger (SpVgg Oberkreuzberg) und Rückkehrer Fabian Winklmeier (FC Ruderting) konnte der Kader nochmal verstärkt werden. "Beide Transfers haben sich sehr kurzfristig ergeben, helfen uns aber weiter. Wir sind personell deutlich besser aufgestellt als in den Vorjahren", freut sich Klubchef Dankesreiter.







Nach sieben Spieltagen haben die Schützlinge von Michael Kern und Michael Schefszik bisher neun Punkte auf ihrem Konto. Eine Bilanz, mit der das FCT-Lager nicht unzufrieden ist. "Wir hatten es schon mit allen im Vorfeld als Favoriten gehandelten Teams zu tun, deshalb ist die Ausbeute absolut in Ordnung", bilanziert Dankesreiter, der aber weiß, wie eng es in der Kreisliga Passau zugeht: "Ein Blick auf die Tabelle sagt alles aus. Zwischen dem vierten und dem drittletzten Platz liegen gerade mal zwei Punkte." Die sportlichen Ziele für Bartl, Streifinger und Kameraden sind relativ eindeutig: "Wir wollen keine Zittersaison und frühzeitig Planungssicherheit haben. Das wäre unsere Wunschvorstellung", sagt Andreas Dankesreiter, der guter Dinge ist, dass dieses Vorhaben auch in die Tat umgesetzt werden kann: "Wir haben eine qualitativ vernünftige Truppe, die bestens harmoniert und mit der uns nicht bange zu sein braucht."