Etienne Leisinger traf für Wittlingen bei Spitzenreiter Tiengen zum 2:4. | Archivfoto: Achim Keller – Foto: Archiv

FC Tiengen gewinnt Top-Spiel gegen FC Wittlingen mit 6:2 Auch Wittlingen kann die Serie des Tabellenführers nicht stoppen +++ Schlusslicht Weilheim mit zehnter Saisonniederlage

Der FC Tiengen gewinnt auch sein elftes Saisonspiel und zieht an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Waldshut und Herten feiern vor heimischem Publikum deutliche Siege. Laufenburg II und Binzen trennen sich 3:3.

Das war dann doch mal eine klare Ansage des FC Tiengen. Auch wenn sich Trainer Erkan Kanli nach dem 6:2-Kantersieg gegen Verfolger FC Wittlingen sichtlich wandte, konnte er nicht umhin zuzugeben, dass die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga nur über den FC Tiengen gehen wird. "Aber so weit sind wir noch lang nicht", sagte Kanli. Die Hausherren übernahmen mit dem Anpfiff das Spielgeschehen, ließen dem mit viel Ambitionen angereisten Gast kaum Luft zum Atmen. So fielen die Tore wie reiche Früchte, oft schön herausgespielt und letztlich immer zum richtigen Moment. Einen Vorgeschmack auf jene Zeiten, wenn Spielgestalter Tomas Masek nicht mehr zur Verfügung stehen dürfte, gab es beim Führungstreffer zu sehen. Mit gutem Auge spielte Emanuel Esser einen Diagonalpass in den Lauf von Bruno Golic, der nicht lange fackelte (17.). Mehr auf BZ-Plus. Tore: 1:0. 2:0 beide Golic (17., 27.), 2:1 Gashi (39./FE), 3:1 Flaig (45.+1), 4:1 Bächle (51.), 4:2 Leisinger (77.), 5:2 Merdita (83.), 6:2 Masek (87./FE) . SR: Satriano (Zell).







Es war eine der besseren Auswärtsspiele, die die Efringen-Kirchener in dieser Saison bisher abgeliefert haben. Aber am Ende stand punktetechnisch wieder die Null. Nur Schlusslicht Weilheim steht noch hinter dem TuS in der Auswärtstabelle. Dabei schnupperten die Gäste lange an einem möglichen Punktgewinn bei der SG Mettingen/Krenkingen. Denn nach dem 1:2-Anschlusstrefffer durch Jochen Bürgin (68.) hatte die Bösch-Elf den Fuß auf dem Gas. Am Ende reichte es jedoch nicht, da Samuel Gantert sieben Minuten vor dem Abpfiff einen Konter zur 3:1-Entscheidung abschloss. "Wir fahren mit Wehmut nach Hause. Das Spiel stand lange auf der Kippe. Ein Unentschieden lag in Reichweite," resümierte Patrick Bösch, Coach des TuS Efringen-Kirchen, nach der 1:3-Niederlage. Tore: 1:0 Happle (4.), 2:0 M. Erne (33.), 2:1 J. Bürgin (68.), 3:1 Sa. Gantert (83.).

Ist der Knoten beim SV Herten geplatzt? Souverän setzte sich der Tabellenvierzehnte gegen Buch durch und hält somit den Kontakt an das Mittelfeld. Ein fulminanter Freistoß von Yannik Böhler (22.) leitete den Heimsieg ein. Bereits zur Pause führten die Hausherren mit 3:0. Die Gäste waren nahezu chancenlos, zumal nach 22 Minuten Pascal Störk nach einer Notbremse an Lucas Eschbach mit Rot vom Platz flog. Kurz vor der Pause wurde auch Hertens Jens Murawski mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Trotzdem ließen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. "Endlich haben wir einmal über neunzig Minuten gezeigt, was wir draufhaben.", sagte Hertens Sportchef Justin Petretta. "Nein, ich sehe uns nicht in einer Krise. Uns fehlt derzeit einfach die Leichtigkeit", so der Bucher Trainer Daniel Pietztke. Tore: 1:0 Böhler (10.), 2:0 Toure (26.), 3:0 Rittwag (37.), 4:0 M. Di Feo (56.), 4:1 Armanowski (78./FE), 5:1 Grether (84.). Rot: Störk (22./Buch/Notbremse). Gelb-Rot: Murawski (42./Herten).

Während Weilheim weiterhin mit nur einem Zähler die Rote Laterne in den Händen hält und sieglos bleibt, feierte Jestetten im Kellerduell nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Dreier wieder ein Erfolgserlebnis. Am Ende war es auch ein hochverdienter Sieg für den SVJ, der während der neunzig Minuten zahlreiche Chancen kreierte, aber bis auf eine Ausnahme einfach nicht traf. Auch ein Verdienst von Gästetorhüter Martin Villinger, an dem die Jestetter Stürmer förmlich verzweifelten. Am Ende gelang es nur Mustafa Akgün, eine Lücke zu finden - er erzielte in der 72. Minute das Siegtor. Tor: 1:0 Akgün (72.).

Die Waldshuter sind derzeit einfach nicht zu stoppen. Das musste auch die SG FC Wehr-Brennet erfahren, die bei der 0:6-Niederlage noch gut bedient war. Nach 68 Minuten lagen die Gastgeber bereits mit einem halben Dutzend Treffer in Führung. Es deutete sich ein noch größeres Debakel für die Gäste an. Aber der VfB blieb in der Schlussphase gnädig, traf trotz weiterer Chancen nicht mehr ins SG-Gehäuse. "Immerhin kassierten wir in der Nachspielzeit keinen Gegentreffer mehr", hatte SG-Coach Urs Keser seinen Humor trotz der herben Pleite nicht verloren. "Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir geplant hatten", konstatierte ein zufriedener VfB-Trainer Danijel Kovacevic. Tore: 1:0 Gusturanaj (9.), 2:0 Jelec (14.), 3:0 Mijatovic (30.), 4:0 Gusturanaj (36./FE), 5:0 S. Kovacevic (59.), 6:0 Gusturanaj (68.).

Elf Gegentreffer in den letzten beiden Spielen kassierte der FC Hochrhein, der auch beim Aufsteiger aus Schliengen letztlich ohne Chance war. Zwar schoss Nico Maier seine Farben nach zwölf Minuten in Führung, aber die Hausherren übernahmen dann das Zepter, glichen durch Jonas Ernst (25.) noch vor der Pause aus. Die Überlegenheit der SFS setzte sich nach dem Seitenwechsel fort, der kurz zuvor eingewechselte Tim Merstetter schoss seine Elf mit seinem dritten Ballkontakt (65.) erstmals in Führung. Den Deckel machte schließlich Luca Sielaff mit seinem Doppelpack drauf. "Das war eine solide Leistung, was wir auf den Platz gebracht haben. Endlich wurden wir auch belohnt", resümierte Schliengens Trainer Alexander Schöpflin. Tore: 0:1 Maier (12.), 1:1 Ernst (25.), 2:1 Merstetter (65.), 3:1, 4:1 beide L. Sielaff (72., 90.+4).

Immer mehr entwickeln sich die Schönauer zum Favoritenschreck. Innerhalb einer Woche schlug der FC die beiden Landesligaabsteiger Wittlingen und Bad Bellingen. Beide Siege waren verdient, auch der gegen die Kurstädter. Nur in der Anfangsphase hatten die Hausherren Glück, als zweimal Tim Siegin die Führung verpasste. Der kurz zuvor eingewechselte Jakob Gritsch erzielte dagegen für Schönau die 1:0-Führung. Dem VfR fiel nach der Pause nur wenig Erhellendes ein, um die sichere Abwehr der Gastgeber zu knacken. Nach siebzig Minuten machte Leon Hesselbarth das entscheidende 2:0. "Am Anfang hatten wir etrwas Glück, und dann hat unser Kollektiv wieder das Spiel gewonnen. Das ist derzeit unser Rezept," sagte Christian Lais, Trainer des FC Schönau, nach dem 2:0-Sieg. "Wir müssen den Blick nach hinten richten. Alles andere wäre Augenwischerei," befand dagegen Bad Bellingens Trainer Thomas Wachenheim. Tore: 1:0 Gritsch (39.), 2:0 Hesselbarth (70.)