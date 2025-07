FC Thalmassing triumphiert gegen FC Pielenhofen-Adlersberg

🕒 Erste Halbzeit: Thalmassing übernimmt das Kommando

Nach einer kurzen Abtastphase kam Thalmassing in der 14. Minute zur ersten Torchance durch Homeier, vorbereitet von Holzer. In der 19. Minute war es dann Holzer selbst, der die Führung erzielte. Vorausgegangen war ein Fehler der Pielenhofener Defensive, den Stich nutzte, um Dos Santos in Szene zu setzen – dieser bereitete das Tor mustergültig vor. In der Folge blieben die Roosters spielbestimmend, doch mangelte es an Genauigkeit im Abschluss. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0 ging es in die Pause.