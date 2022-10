FC Teutonia feiert 3:1-Heimsieg gegen Haidhausen

Leider, wie so oft, gelang es dem FCT aber nicht die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Es dauerte

Dirnecker im Sturm in die Startelf zurückkehrte. Bis in die Haarspitzen motiviert, legte der FCT

Der Kreisligaalltag beinhaltet auch manchmal englische Wochen und so wurde am gestrigen

der Halbzeitpause die Konzentration und verteidigten einen Freistoß von Haidhausen zu fahrlässig.

Malenica nutzte diese Gelegenheit eiskalt aus und verkürzte auf 2-1 für die Gäste.

Der Anschlusstreffer vor der Halbzeitpause wirkte aber eher als Wachrüttler und der FCT zeigte nach

Wiederanpfiff, dass sie die drei Punkte wirklich wollte. Es wurde wieder aufgedreht und dem

aufkeimenden Druck durch Haidhausen standhalten. Besonders nach Standards wurden die Gäste

immer wieder gefährlich und so musste Niessen in Höchster Not den Ball kurz vor der Linie retten. In

den Schlussminuten der Partie erhöhte Haidhausen das Risiko und es ergaben sich Räume für

Teutonia und so legte Bierig mit einem großartigen Distanzschuss noch das 3:1 drauf und markierte

damit auch den Endstand.

Alles in allem sahen die Zuschauer sahen ein gutes Spiel von beiden Mannschaften mit einem

verdienten Sieger. Für den FCT ein enorm wichtiger Sieg, denn so festigte man den Mittelfeldplatz in

der Tabelle. Am kommenden Sonntag geht es mit einem Heimspiel gegen den SV Pullach weiter.

Gegen den Tabellennachbar wartet ein enorm wichtiges "6-Punkte-Spiel" auf den FCT.