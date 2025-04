FC Teutonia 05 startet Planungen für Oberliga-Saison

Der FC Teutonia 05 stellt die Weichen für die Saison 2025/26 in der Oberliga und setzt dabei auf ein neues, nachhaltiges Konzept. Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die in der Oberliga bestehen kann – mit einem klaren Fokus auf Identifikation, Nachwuchsförderung und einem soliden Fundament für die Zukunft.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird die aktuelle 2. Herren, die derzeit in der Bezirksliga Süd spielt, in eine U23 umgewandelt. Diese wird aus Spielern der aktuellen U18-Oberliga und der bisherigen 2. Herren bestehen und eine zentrale Rolle in der Ausbildung junger Talente übernehmen. Ziel ist es, dem Nachwuchs eine optimale Plattform zu bieten, um sich auf die Herausforderungen im Herrenbereich vorzubereiten und langfristig den Sprung in die Ligamannschaft zu ermöglichen.

Ein wesentliches Element der neuen Strategie ist die Integration von Talenten aus den eigenen Reihen. Spieler der 2. Herren sowie A-Jugendspieler werden gezielt in die Ligamannschaft eingebunden. Daneben setzt der Verein auf weitere Neuzugänge, die sich für das neue Konzept von Teutonia 05 begeistern und auf der Oberliga-Bühne in Ottensen ihr Potenzial entfalten möchten – unterstützt von einem darauf zugeschnittenen Trainerteam.

Parallel dazu hat die Akquise neuer Sponsoren begonnen, die das Vorhaben an der Kreuzkirche in Ottensen tatkräftig unterstützen möchten. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz will der FC Teutonia 05 nicht nur den Klassenerhalt sichern, sondern eine Mannschaft aufbauen, die sich dauerhaft in der Liga etablieren kann – verwurzelt in Ottensen, getragen von starkem Zusammenhalt und einer klaren sportlichen Vision.