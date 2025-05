FC Teningen verstärkt sich mit Mika Voßler

Der FC Teningen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und sichert sich die Dienste des 19-jährigen Mittelfeldspielers Mika Voßler. Das Nachwuchstalent wechselt aus der U19 des FC Emmendingen ins Friedrich-Meyer-Stadion und wird beim FCT seine ersten Schritte im Aktivenbereich gehen.

Mika Voßler hat sich in den vergangenen Jahren als Leistungsträger in den Nachwuchsteams des FC Emmendingen etabliert und überzeugte mit Spielintelligenz, Passsicherheit und einem ausgeprägten Spielverständnis. Beim FC Teningen soll er nun behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden und perspektivisch eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen.