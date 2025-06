FC Teningen verstärkt sich mit Maurice Berger

Der FC Teningen hat seinen sechsten Neuzugang für die neue Spielzeit bekannt gegeben. Mit Maurice Berger konnte der Verbandsligist ein Talent des SC Freiburg verpflichten. "Der 18-Jährige wäre auch in der kommenden Saison in der U19 spielberechtigt, dennoch wagt der 1,94 Meter große Innen- und Linksverteidiger bereits ab dem Sommer den Schritt in den Herrenbereich und trägt künftig das Trikot des FCT", teilten die Teninger mit. Der Linksfuß wurde im Nachwuchs seines Stammvereins TuS Efringen-Kirchen, des FV Lörrach-Brombach, des FC Basel und des SC Freiburg (seit Januar 2023) ausgebildet.

„Maurice ist ein junger und talentierter Defensivspieler, der insbesondere beim SC Freiburg sowie beim FC Basel eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Die Verpflichtung entspricht genau der Philosophie des FCT, Talente auf hohem Niveau zu entwickeln und an den Herrenbereich heranzuführen. Maurice passt auch charakterlich sehr gut zum FCT und wir sind uns sicher, dass er sich bei uns toll entwickeln wird und noch viel Potenzial in ihm steckt“, so Kevin Kreuzer, der sportliche Leiter des FC Teningen.