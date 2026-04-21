FC Teningen verpflichtet Yonas Lindscheid

v.l.: Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT und Neuzugang Yonas Lindscheid – Foto: Verein

Der dritte Transfer des FC Teningen ist unter Dach und Fach: Mit Yonas Lindscheid konnte ein vielversprechender Offensivspieler verpflichtet werden.

Der 21-jährige kommt vom Bahlinger SC zum FC Teningen. In der laufenden Saison kommt der flexibel einsetzbare Offensivspieler, der in dieser Saison zum erweiterten Regionalliga-Kader des BSC zählte, auf 18 Spiele und 5 Torbeteiligungen (4 Tore, 1 Vorlage) in der U23.

Im Nachwuchsbereich war Lindscheid für Eintracht Freiburg, den SC Freiburg sowie für den BSC im Einsatz. Bei seinen Stationen konnte er auch Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga und in der EnBW-Oberliga sammeln und zudem den SBFV-Pokal der Junioren gewinnen. In der Regionalliga Südwest konnte er zwei Einsätze für den BSC verbuchen.