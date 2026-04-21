FC Teningen verpflichtet Yonas Lindscheid

Der dritte Transfer des FC Teningen ist unter Dach und Fach: Mit Yonas Lindscheid konnte ein vielversprechender Offensivspieler verpflichtet werden.
Der 21-jährige kommt vom Bahlinger SC zum FC Teningen. In der laufenden Saison kommt der flexibel einsetzbare Offensivspieler, der in dieser Saison zum erweiterten Regionalliga-Kader des BSC zählte, auf 18 Spiele und 5 Torbeteiligungen (4 Tore, 1 Vorlage) in der U23.
Im Nachwuchsbereich war Lindscheid für Eintracht Freiburg, den SC Freiburg sowie für den BSC im Einsatz. Bei seinen Stationen konnte er auch Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga und in der EnBW-Oberliga sammeln und zudem den SBFV-Pokal der Junioren gewinnen. In der Regionalliga Südwest konnte er zwei Einsätze für den BSC verbuchen.
„Yonas ist junger und ehrgeiziger Spieler mit einer tollen fußballerischen Ausbildung und viel Entwicklungspotenzial. Er verfügt über eine tolle Technik sowie einen gefährlichen Torabschluss und wird mit seiner Dynamik und auch in der Arbeit gegen den Ball in der kommenden Saison wichtig für unser Spiel sein. Wir freuen uns, dass wir ihn für den FCT begeistern konnten und er unsere Offensive verstärken wird“, so der Sportliche Leiter FC Teningen, Kevin Kreuzer.