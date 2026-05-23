FC Teningen verpflichtet Torhüter Niklas Schindler

v.l.: Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT und Neuzugang Niklas Schindler – Foto: Verein

Mit Niklas Schindler stellt der FC Teningen den siebten Transfer für die Saison 2026/2027 vor.

Der FC Teningen begrüßt den 28-jährigen Niklas Schindler als Neuzugang. Der erfahrene Torhüter wechselt zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten SF Elzach-Yach ins Friedrich-Meyer-Stadion.

Seit vielen Jahren zählt Niklas Schindler als einer der besten Torhüter der Region. Im Nachwuchsbereich des SC Freiburg ausgebildet, verfügt Schindler über viel Erfahrung in der Oberliga (56 Einsätze) und Verbandsliga (139 Einsätze) bei seinen Stationen beim Freiburger FC, dem FC Denzlingen sowie den SF Elzach-Yach.