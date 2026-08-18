FC Teningen verpflichtet Raul Gogonea

v.l.: Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT und Neuzugang Raul Gogonea – Foto: Verein

Der FC Teningen sichert sich die Dienste des Offensivspielers Raul Gogonea. Der 19-jährige wechselt von der U19 des SC Freiburg ins Friedrich-Meyer-Stadion ist bereits am kommenden Freitag im Derby gegen den SV Oberachern spielberechtigt.

Im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten durchlief er seit 2021 alle Nachwuchsteams bis zur U19 und sammelte wichtige Erfahrungen in der U17-Bundesliga sowie der U19-Nachwuchsliga. Zudem verfügt er auch bereits über internationale Erfahrung als rumänischer U-Nationalspieler (10 Einsätze in der U17 und U18).

Der Sportliche Leiter des FCT, Kevin Kreuzer, freut sich über den Neuzugang: „Raul ist ein toller Neuzugang für den FCT. Er verfügt über eine ausgeprägte Technik, seine Schnelligkeit ist enorm und er kann alle Positionen in der Offensive spielen. Zudem passt er auch menschlich sehr gut zu uns. Wir sehen viel Potenzial in ihm und wollen gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte gehen.“