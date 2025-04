FC Teningen verpflichtet Rainer Hannig als Cheftrainer

Der 48-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz war zuletzt vier Jahre als Co-Trainer der Frauen-Profimannschaft des SC Sand in der 1. und 2. Bundesliga tätig. Als Spieler kann Rainer Hannig auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. So schnürte er seine Fußballschuhe unter anderem für den SC Freiburg, den 1. FC Heidenheim, den VfR Aalen sowie für den Offenburger FV und weitere Teams in der Ortenau, unter anderem auch als Spielertrainer.

„Ich habe Rainer als hochmotivierten und fachlich sehr guten und qualifizierten Trainer kennengelernt. Durch seine Erfahrungen im professionellen Fußball als Spieler und Trainer strahlt er viel Glaubwürdigkeit, Selbstbewusstsein und Autorität aus und überzeugte uns auch mit seiner Art der Mannschaftsführung. Seine Spielphilosophie des dominanten, attraktiven und offensiven Fußballs, den er bei uns spielen lassen möchte, passt perfekt zu uns“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.