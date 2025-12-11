FC Teningen verpflichtet Nathan Mouly

Der 21-jährige französische Außenverteidiger kommt von der U23 des Regionalligisten Bahlinger SC ins Friedrich-Meyer-Stadion und verstärkt ab dem 01.01.2026 das Team von Cheftrainer Rainer Hannig.

Mouly, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann, hat seine fußballerische Ausbildung in der Jugend beim SC Freiburg (U12 bis U17) und FC Augsburg (U19) absolviert. Im Sommer 2023 folgte dann der Wechsel an den Kaiserstuhl zum BSC, bei dem er in der laufenden Saison aufgrund Verletzungen kaum zum Einsatz kam.

„Ich kenne Nathan schon seit der U17 und habe ihn damals vom FC Augsburg nach Bahlingen geholt. Nathan ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar, hat eine tolle Mentalität und passt vom Gesamtpaket sehr gut zum FC Teningen“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.