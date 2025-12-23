FC Teningen verpflichtet Milan Weber

Mit Milan Weber kommt ein weiterer Spieler der U23 des Bahlinger SC zum FC Teningen. Der 19-jährige Außenbahnspieler kommt in der laufenden Saison auf 13 Einsätze in der Landesliga Südbaden.

Im Nachwuchsbereich wurde Weber unter anderem bei den SF Eintracht Freiburg, dem SC Freiburg und beim Freiburger FC ausgebildet. Für den BSC absolvierte er in der U19 insgesamt 39 Spiele in der Verbandsliga und EnBW-Oberliga und konnte 22 Torbeteiligungen für sich verbuchen.

„Milan ist ein fleißiger und lernwilliger Spieler. Ich bin überzeugt von seinen Qualitäten und seinem Entwicklungspotenzial. Auch charakterlich passt er super in unser Team und wird eine tolle Verstärkung sein. Nach dem Abgang von Niklas Rupp wurde eine Position auf dem Flügel frei, diese konnten wir nun sehr gut besetzen“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.