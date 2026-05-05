FC Teningen verpflichtet Giuliano Perrone

v.l.: Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT und Neuzugang Giuliano Perrone – Foto: Verein

Der FC Teningen freut sich, die Verpflichtung des 20-jährigen Giuliano Perrone bekanntzugeben. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Saison von der U23 des Bahlinger SC (Landesliga Südbaden) zum FCT und wird das Team von Cheftrainer Rainer Hannig verstärken.

In der laufenden Saison kommt der technisch versierte Zentrumsspieler auf 16 Einsätze und 2 Torbeteiligungen (1 Tor, 1 Vorlage). Zuvor war er Stammspieler in der U19-Oberliga des derzeitigen Regionalligisten. Im Nachwuchsbereich wurde Perrone beim Freiburger FC und dem BSC ausgebildet.

„Giuliano verfügt über eine tolle Technik sowie ein ausgeprägtes Spielverständnis. Wir wollten uns im Zentrum nach dem Abgang von Silas Drumm (zum Bahlinger SC) nochmals verstärken und sehen in Giuli einen optimalen Neuzugang, der nicht nur auf dem Platz sondern auch menschlich perfekt zu uns passt“, so der Sportliche Leiter FC Teningen, Kevin Kreuzer.