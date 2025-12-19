FC Teningen verlängert vorzeitig mit Trainerteam

Cheftrainer Rainer Hannig und sein Co-Trainer Thomas Mirke werden auch in der kommenden Saison die 1. Mannschaft des FC Teningen trainieren, beide Trainer haben ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag ligaunabhängig verlängert.

Hannig und Mirke sind seit dem Sommer im Amt und führten die Mannschaft in der bisherigen Saison zur Herbstmeisterschaft in der Verbandsliga Südbaden bei 15 Siegen in 17 Spielen sowie ins Viertelfinale des SBFV-Pokals (am 01.04.2026 beim Bahlinger SC).

„Wir freuen uns, dass Rainer und Thomas auch in der nächsten Saison das Trainerteam des FCT bilden. Ihre Arbeit hat die Mannschaft enorm weiterentwickelt, sie haben eine klare Spielidee etabliert und die Herbstmeisterschaft auf taktisch überzeugende Weise erkämpft“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer. „Kontinuität ist ein entscheidender Baustein für langfristigen Erfolg. Mit dieser Verlängerung sichern wir uns die wertvolle Arbeit des Trainerduos und legen die Weichen für eine konsequente sportliche Entwicklung.“