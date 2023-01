FC Teningen verlängert mit dem Trainerteam um Jan Lindemann Auch Trainerduo der zweiten Mannschaft Jano Rothacker/Michele Pasquarelli bleibt

Der FC Teningen spielt in der Verbandsliga bisher eine tolle Saison und führt die Tabelle über die Winterpause an. Nun vermeldete der Verein, dass sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft die Trainer auch für die kommende Saison an Bord bleiben.