Zweiter Saisontreffer: Luca Schmidt (links) markierte gegen die Villinger Reserve das 2:0 für Laufenburg.
Zweiter Saisontreffer: Luca Schmidt (links) markierte gegen die Villinger Reserve das 2:0 für Laufenburg. – Foto: Jürgen Rudigier

FC Teningen und FC Auggen setzen sich erneut knapp durch

SV 08 Laufenburg setzt Heimserie fort und klettert auf Rang drei

In der Fußball-Verbandsliga zeichnet sich mehr und mehr ein Zweikampf um Platz eins ab. Der FC Teningen gewann das Topspiel in Bühlertal ebenso knapp wie der SC Lahr gegen die SF Elzach-Yach.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Lahr
SF Elzach-Yach
2
1
Abpfiff
+Video

Die SF Elzach-Yach haben dem Tabellenzweiten einen großen Kampf geliefert. Lediglich im letzten Drittel fehlte es den Elztälern etwas an Durchschlagskraft. "Beide Mannschaften standen defensiv sehr gut. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Fries (36.), 2:0 Schumacher (89.), 2:1 Jan-Luca Schindler (90.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). ZS: 190.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Wolfenweiler-Schallstadt
SC Pfullendorf
2
2
Abpfiff
+Video

"Wir haben eigentlich gut begonnen und hatten in den ersten 15 Minuten gute Aktionen", so Heimtrainer Raphael Heitzler. Dennoch geriet der FC Wolfenweiler/Schallstadt in Rückstand. Torwart Marcel Neumann leistete sich im Aufbau einen gravierenden Fehler und spielte den Ball den Gästen direkt in den Fuß. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Babic (14.), 0:2 Biller (43.), 1:2 Häring (79.), 2:2 Marins (90.). SR: Pacher (Bräunlingen). Zuschauer: 180.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Linx
FC Auggen
1
2
Abpfiff
+Video

Die Partie startete etwas schleppend. Der SV Linx war bemüht, Tempo in seiner Aktionen zu bringen und war gerade in den ersten 20 Minuten tonangebend. Der FC Auggen kam in der Viertelstunde vor dem Seitenwechsel auf dem tiefen Platz besser ins Spiel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Spindler (53.), 1:1 Al Yahya (59.), 1:2 Dischinger (63./FE). SR: nicht gemeldet. Zuschauer: 200.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 08 Laufenburg
FC 08 Villingen
3
0
Abpfiff

Ein Höhenflug birgt für Sportler mitunter die Gefahr, in der Konzentration nachzulassen. Eine Gefahr, in die sich die Fußballer des SV 08 Laufenburg bisher nicht begeben. Vielmehr agieren die Verbandsliga-Fußballer auf konstant hohem Niveau. Auch gegen Schlusslicht FC Villingen II agierte der Aufsteiger konzentriert und konsequent. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Knab (17.), 2:0 L. Schmidt (62.), 3:0 Hanser (65.). Schiedsrichter: Löffler (Freiburg). Gelb-Rot: Seemann (67./Villingen II).

Gestern, 14:30 Uhr
SV Bühlertal
FC Teningen
1
2
Abpfiff

Der FC Teningen hat das Spitzenspiel für sich entschieden. "Einen großen Anteil am Sieg hat unser Torhüter, der drei hundertprozentige Chancen von Bühlertal entschärft hat", lobte FCT-Coach Rainer Hannig seinen Schlussmann Niklas Krause. Der SV Bühlertal drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleichstreffer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Acker (38.), 1:1 Drumm (40.), 1.2 Rogozinski (45.+1/ET). SR: Maier (Windschläg). Zuschauer: 450.

Heute, 16:00 Uhr
SV Niederschopfheim
VfR Hausen
0
0
Abpfiff

Der VfR Hausen kommt nicht so vom Fleck. Beim Aufsteiger kam die Elf von Amaury Bischoff nicht über ein 0:0 hinaus. "Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ein Punkt ist zu wenig für uns. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SR: Gumz (Rielasingen) ZS: 100.

