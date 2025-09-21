FC Teningen setzt seine Serie fort und bezwingt auch den FC Auggen

Neuntes Spiel, neunter Sieg — Moment da war doch was: Nur wenige Meter vom Friedrich-Meyer-Stadion, der Heimstätte des FC Teningen, entfernt, legten die Handballer der SG Köndringen/Teningen in der vergangenen Saison ganz ähnlich los. Das Ende ist den Sportinteressierten aus der Region bekannt. Nach zwischenzeitlich 25 Siegen in Serie folgte mit lediglich einer Saisonniederlage der Aufstieg in die dritte Liga. "Wir wollen die Serie natürlich so lange wie möglich halten. Es wird aber auch Spiele geben, in denen wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft insgesamt sehr zufrieden", so FCT-Trainer Rainer Hannig. Sein Team hat neben sechs Ligasiegen auch bereits drei Pokalpartien für sich entschieden und steht im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Teningen: Braun, Ernst, Berger, Hodel, Hüglin (73. Beck), Siegert (7. Hudic), Thoma (68. Obika), Hoelle (83. Milardovic), Froß, Resch, Drumm (73. Misic). Auggen:Lauer, Disch, Anlicker (81. Akbay), Pereira Marques, Jonathan Ehret (81. Podlich) , Reinecker, Ziegler, Scalici, Dischinger, Walther, Tschira. Tore: 1:0 Froß (26./FE), 2:0 Thoma (38.). Gelb-Rot: Walther (76.Auggen). SR: Müller (Ottersdorf.). ZS: 220.