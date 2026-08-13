FC Teningen muss am Ende ums Weiterkommen zittern

Jonas Sieger (links) vom FC Teningen und Niklas Wiese von den SF Elzach-Yach im Pokalduell – Foto: Achim Keller

Am Mittwoch, kurz vor 20 Uhr, wurde es in der Elzacher Werner-Gießler-Arena bereits vor Sonnenuntergang merklich dunkler. Die Sonne schien trotz des wolkenlosen Himmels nur noch gedämpft in schummrigem Licht. Doch für solche Naturphänomene wie die Sonnenfinsternis hatten die beiden Teams, die sich gerade in der Schlussphase des Spiels in der ersten südbadischen Pokalrunde befanden, natürlich keine Augen. Hier geht's weiter zum BZ-Plus-Artikel!