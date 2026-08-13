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FC Teningen muss am Ende ums Weiterkommen zittern
2:1-Erfolg im südbadischen Pokal bei den SF Elzach-Yach ++ 400 Zuschauer am Mittwochabend
Oberliga-Aufsteiger FC Teningen hat am Mittwoch beim 2:1 im Pokal gegen stark verteidigende Sportfreunde Elzach Yach etwas Mühe. Ausgerechnet der Ex-Elzacher Jonas Schmieder trifft für Teningen.
Am Mittwoch, kurz vor 20 Uhr, wurde es in der Elzacher Werner-Gießler-Arena bereits vor Sonnenuntergang merklich dunkler. Die Sonne schien trotz des wolkenlosen Himmels nur noch gedämpft in schummrigem Licht. Doch für solche Naturphänomene wie die Sonnenfinsternis hatten die beiden Teams, die sich gerade in der Schlussphase des Spiels in der ersten südbadischen Pokalrunde befanden, natürlich keine Augen. Hier geht's weiter zum BZ-Plus-Artikel!