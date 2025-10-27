FC Teningen mal anders: Der Tabellenführer kann auch minimalistisch

Als Minimalisten waren die Fußballer des FC Teningen im bisherigen Saisonverlauf nicht bekannt. Die Mannschaft von Trainer Rainer Hannig stellt mit 31 erzielten Treffern die beste Offensive der Verbandsliga.

Und doch freute der 1:0-Sieg beim FC 08 Villingen II am Sonntag den Coach des Spitzenreiters besonders. "Wir sind sehr froh über den Sieg. Der FC 08 Villingen II hat in den unteren Tabellenregionen nichts verloren", so Hannig. In einem engen, umkämpften Spiel machte der Treffer von Maximilian Resch (30.) den Unterschied. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.