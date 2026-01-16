FC Teningen: Luca Komann kommt, Aaron Braun geht

Der 17-jährige Luca Komann kommt vom Offenburger FV zum FC Teningen. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler wurde in den vergangenen acht Jahren beim OFV in den Verbands- und Oberligen ausgebildet. „Luca ist als 2008er-Jahrgang ein großes Talent und wir wollen ihn behutsam an den Herrenbereich ranführen. Wir sehen viel Potenzial in ihm“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.

Den Verein nach 2,5 Jahren in der Winterpause verlassen hat hingegen Torhüter Aaron Braun. " Zunächst möchte ich mich bei Aaron für seine Zeit beim FCT bedanken. Wir wünschen ihm nur das allerbeste für die Zukunft. Mit Niklas Krause und Marco Schienle verfügen wir weiterhin über zwei hervorragende Torhüter, die unser vollstes Vertrauen genießen. Ob wir noch einen dritten Torhüter dazu nehmen, entscheidet sich in den nächsten Tagen", so Kreuzer weiter.