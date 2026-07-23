 2026-07-23T06:38:08.609Z

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FC Teningen im Endspiel des Grieshaber-Cup in Laufenburg

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fritz Zimmermann

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OL Baden-Württemberg
Teningen

Der Oberliga-Aufsteiger setzte sich im Halbfinale nach Elfmeterschießen (6:5) gegen die U21 des FC Basel durch und trifft am Samstag (19.30 Uhr) im Finale auf die U21 des FC Zürich.

Die Teninger Treffer in der regulären Spielzeit erzielten Neuzugang Jonas Schmieder (20.) und Joel Thoma (70.). Im Elfmeterschießen verwandelten für den FCT Jonas Schmieder, Niklas Froß, Maximilian Resch und Michael Hoelle. Das Nachwuchsteam der Züricher behauptete sich in seiner Halbfinalpaarung gegen den Verbandsligisten und Gastgeber SV 08 Laufenburg (4:0).