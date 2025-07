FC Teningen II vermeldet drei Neuzugänge

Der 19-jährige Lenny Coester kommt von der U23 des Freiburger FC zum FC Teningen. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler konnte in der vergangenen Landesliga-Saison 17 Einsätze (2 Tore) sammeln. Zuvor war er für den FFC in der U19-Oberliga im Einsatz.

Mit Emin Dougarmagi kommt ein weiterer Mittelfeldspieler neu zum FCT II. Der 23-jährige war zuletzt für den MTV Stuttgart in der Landesliga Württemberg aktiv. In der vergangenen Saison konnte er in 23 Einsätzen zwölf Torbeteiligungen für sich verbuchen.