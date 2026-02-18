FC Teningen II sucht für die neue Saison einen Trainer

– Foto: Fritz Zimmermann

Der FC Teningen gibt bekannt, dass bei der Verbandsliga-Reserve FCT2 das aktuelle Trainerteam um Cheftrainer Manuel Spöri und Co-Trainer Andreas Klem die Vereinsverantwortlichen in einem offenen, sachlichen und von gegenseitigem Respekt geprägten Gespräch darüber informiert hat, die Trainertätigkeit zum Ende der laufenden Saison zu beenden wollen.

Der Verein bedauert diese Entscheidung, respektiert sie jedoch natürlich. Unabhängig davon besteht Einigkeit darüber, den gemeinsamen Weg bis zum Saisonende fortzusetzen. Der FC Teningen ist überzeugt, zusammen mit dem Trainerteam in der Rückrunde geschlossen aufzutreten und das Ziel des Klassenerhalts zu erreichen.

Manuel Spöri ist seit drei Jahren in verantwortungsvoller Funktion beim FC Teningen tätig und bringt sich neben seiner Aufgabe als Trainer auch in der sportlichen Leitung ein. Co-Trainer Andreas Klem ist seit Sommer Teil des Trainerteams und hat sich in kurzer Zeit als wichtiger Bestandteil etabliert.