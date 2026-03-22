FC Teningen II ab Sommer mit neuem Trainerteam

Von links: Jens Sandmann, Thomas Hodel und Angelo Saggiomo | Foto: Verein

Der FC Teningen hat sein neues Trainerteam der zweiten Mannschaft für die kommende Saison präsentiert. Angelo Saggiomo und Jens Sandmann, der als Spielercoach fungieren wird, betreuen ab Sommer die Teninger Reserve, die derzeit in der Kreisliga A, Staffel I, spielt. Die künftigen Coaches "bringen gemeinsam viel Erfahrung mit", so der FCT. "Jens Sandmanns Erfahrung als Trainer und Abteilungsleiter beim SV Kirchzarten ist ein wichtiger Faktor, während Angelo Saggiomos Trainererfahrung bei verschiedenen Vereinen, darunter auch als erfolgreicher Spieler beim FC Teningen, ein großer Pluspunkt ist."

Sandmann (32) war in Kirchzarten mehrere Jahre als Coach der zweiten sowie ersten Mannschaft tätig. Saggiomo (47) war als Cheftrainer lange erfolgreich beim SC Reute engagiert und stand zuletzt über zwei Jahre an der Seitenlinie des SV Biengen. Künftig "will das Duo den Unterbau des FC Teningen stärken und nach vorne bringen", hieß es weiter.